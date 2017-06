În ultimele zile, mai multe păsări rănite și-au recăpătat șansa la viață cu ajutorul unor băcăuani care, găsindu-le, au sesizat imediat Centrul Regional de Ecologie (CRE) Bacău. Odată chemați, voluntarii ecologiști au contribuit la transportarea zburătoarelor, în condiții de siguranță, la Centrul Pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice de la Focșani. Fiind în perioada anului în care puii se pregătesc să-și lase cuiburile, explică reprezentanții CRE Bacău, cazurile de păsări slăbite sau cu diverse probleme sunt, din păcate, mai numeroase. Din fericire, o intervenție promptă le poate salva viața. A fost, în ultima săptămână, și cazul a cinci exemplare de păsări. ”După ce în urmă cu câteva zile au fost transportate la Focşani două exemplare de pescăruş, iată că alte trei păsări care aveau nevoie de ajutor au ajuns la Centrul Pentru Reabilitarea Faunei Sălbatice. Este vorba de un pui de pescăruş şi un pui de ciuf de pădure, ambii găsiți slăbiți, precum şi de un exemplar de vânturel roşu rănit”, au spus reprezentanții CRE Bacău, mulțumind totodată cetățenilor de bine care, găsind păsările, au sesizat imediat organizația. Voluntarii ecologiști fac apel către cei care găsesc animale sălbatice rănite sau cu diverse probleme, să anunțe CRE Bacău, pentru aceasta fiind pus la dispoziție numărul de telefon 0748695963. 0 SHARES Share Tweet

