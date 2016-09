Pericolul din beci: Un barbat a murit intoxicat cu monoxid de carbon. Altul a fost salvat in ultima clipa

Vineri, intr-un interval de doar doua ore, pompierii de la ISU Bacau au fost solicitati sa intervina pentru salvarea a doua persoane, din localitati diferite, care au fost gasite cazute in beciurile locuintelor.

Primul apel a venit din satul Cârligi, comuna Filipesti. Aici s-a deplasat imediat un echipaj de interventie de la Detasamentul Bacau, dar au fost alertati si pompierii de la Detasamentul Roman, iar la fata locului a ajuns si un echipaj de ambulanta cu medic.

Pompierii din Bacau l-au scos pe barbatul de 58 de ani din beci, dar nu mai prezenta semne vitale si din pacate medicul nu a mai putut face altceva decât sa constate decesul.

In jurul orei 19.00, s-a anuntat ca si in Saucesti un batrân de 73 de ani a fost gasit inconstient in beci. Omul a fost scos afara pâna la sosirea salvatorilor si imediat cadrele medicale i-au acordat ingrijirile necesare, a fost stabilizat si era constient in momentul in care a fost transportat la spital.

Autoritatile atrag insa atentia asupra pericolului din beciurile unde sunt depozitate butoaiele cu mustul in fermentatie. Monoxidul de carbon emanat in urma acestui proces ucide in foarte scurt timp, daca incaperea nu este suficient aerisita.

Reamintim ca miercuri dupa-amiaza, trei batrâni, din comuna Sascut, au murit in beciul in care era butoiul cu must.

Dupa acest caz, conducerea ISU Bacau a luat decizia ca toate ambulantele SMURD sa aiba in dotare aparat individual de respirat, asa cum au pompierii care intervin la stingerea incendiilor, astfel incât paramedicii sa poata interveni in cel mai scurt timp si fara sa-si puna viata in pericol.

Dar pentru a evita cazurile de intoxicatie cu gazele rezultate in urma procesului de fermentatie a mustului, care se acumuleaza in spatii inchise, pompierii bacauani au câteva recomandari pentru cetateni.

„Sa nu puna mustul la fermentat in spatii inchise, sa nu intre in incaperile in care fierbe vinul, fara a asigura o ventilatie corespunzatoare, sa anunte pe cineva ca va intra intr-o astfel de incapere si sa verifice concentratia de oxigen inainte. Cea mai simpla modalitate de a verifica prezenta oxigenului este prin aprinderea unei lumânari. Daca se va stinge, inseamna cu nu exista suficient oxigen”, a explicat capitan Andrei Grecu, ofiter de relatii publice la ISU Bacau.