Poliţiştii din Bacău, având suportul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale – Inspectoratul General al Poliţiei Române, au efectuat 7 percheziţii la persoane bănuite de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune prin metoda ”Accidentul”. Şapte persoane au fost conduse la audieri. La data de 12 septembrie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei municipiului Oneşti, Dărmăneşti, Târgu Ocna, Comăneşti, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oneşti, au efectuat 7 percheziţii, în Penitenciarul Bacău, pe raza localităţii Dofteana – judeţul Bacău şi municipiile Galaţi şi Brăila. Activităţile s-au desfăşurat în cadrul unui dosar penal, în care 6 persoane, cu vârste cuprinse între 22 şi 45 de ani, sunt bănuite de comiterea infracţiunilor de înşelăciune şi complicitate la înşelăciune prin metoda „Accidentul”. Din cercetări a reieşit că, în perioada iunie- septembrie a.c., membrii grupării ar fi înşelat, prin metoda „Accidentul”, 11 persoane din judeţele Bacău şi Galaţi. Prejudiciul cauzat, estimat până în prezent, este de aproximativ 200.000 de lei.

Cu ocazia percheziţiilor efectuate, poliţiştii au recuperat o parte din prejudiciu, respectiv, 95.000 lei, 1.240 de euro si 1000 lire. La activităţile desfăşurate în Penitenciarul Bacău au participat şi lucrători din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor. De asemenea, poliţiştii au beneficiat de sprijinul poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Brăila şi Inspectoratului de Poliţie Judeţean Galaţi, precum şi a luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acţiuni Speciale. 32 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.