Poliţiştii de combatere a criminalităţii organizate şi procurorii D.I.I.C.O.T. din Bacău, cu sprijinul Direcţiei Operaţiuni Speciale a Poliției Române, au efectuat 23 de percheziţii, la o grupare infracţională care ar fi cauzat un prejudiciu de peste 9.000.000 de lei, prin evaziune fiscală. În zilele de 12 şi 13 septembrie a.c., poliţişti din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Bacău, cu sprijinul Direcţiei de Operaţiuni Speciale – I.G.P.R., sub coordonarea procurorului din cadrul D.I.I.C.O.T. – S.T. Bacău, au acţionat pentru destructurarea unei grupări infracţionale organizate, specializată în evaziune fiscală. Astfel, au fost efectuate 23 de percheziţii domiciliare, cu sprijinul poliţiştilor Direcţiei de Combatere a Criminalităţii Organizate şi a celor din cadrul brigăzilor de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Bacău,Timişoara, Suceava, Iaşi, Ploieşti şi Piteşti, în municipiul Bucureşti şi în judeţele menţionate, fiind puse în executare 20 de mandate de aducere. Membrii grupării ar fi acţionat în perioada 2009-2010 în vederea obţinerii unor importante sume de bani, în mod ilicit, prin efectuarea de achiziţii intracomunitare de bitum rutier, prin interpunerea unor societăţi comerciale, controlate de şapte persoane, care s-ar fi sustras de la plata T.V.A şi a impozitului pe profit. Prejudiciul cauzat în dauna bugetului statului este în valoare de 9.139.242 de lei, reprezentând T.V.A. de plată şi impozit pe profit. Cinci persoane, reţinute pentru 24 de ore, vor fi prezentate Tribunalului Bacău cu propunere de arestare preventivă, iar alte opt persoane se află sub control judiciar. La acţiune au participat şi jandarmi din cadrul Grupării Mobile de Jandarmi Bacău. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.