Social Percheziții într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Suma ar ajunge la 30 de milioane de lei de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Polițiști de la DGPMB, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, pun în aplicare joi 17 mandate de percheziție domiciliară în Capitală și în județele Ilfov, Giurgiu, Brăila și Bacău, la locuințele și sediile sociale ale mai multor persoane fizice și juridice implicate în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor în domeniul comerțului cu ridicata al materialului lemnos. Potrivit unui comunicat al DGPMB, transmis AGERPRES, prejudiciul cauzat bugetului de stat, estimat la acest moment, este de 13.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 30.000.000 de lei. Din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că, în perioada 2008 — 2015, reprezentantul legal a două societăți comerciale cu sediile sociale în municipiul București a înregistrat achiziții fictive de europaleți și paleți industriali de la șapte societăți comerciale cu sediul în Capitală, prin aceste operațiuni urmărindu-se sustragerea de la plata TVA și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat, arată sursa citată. În scopul disimulării provenienței ilicite a sumelor provenind din săvârșirea faptelor de evaziune fiscală, precizează comunicatul DGPMB, reprezentantul celor două societăți comerciale având ca obiect de activitate comerțul cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcție și echipamentelor sanitare a transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 30.000.000 lei, reprezentând contravaloarea achizițiilor fictive sus-menționate, în conturile celor 7 societăți comerciale cu comportament de tip ‘fantomă’, de unde sumele au fost retrase în numerar, în vederea restituirii dispunătorilor plăților. Investigațiile și activitățile cu caracter operativ au beneficiat de sprijinul de specialitate al Inspectoratului General al Poliției Române — Direcția Operațiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informațiilor și al Direcției Generale Antifraudă Fiscală, se mai arată în comunicat. AGERPRES 3 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.