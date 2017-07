Procurori ai Secției de urmărire penală și criminalistică din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, împreună cu ofiţeri ai Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei de Ordine Publică din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, efectuează în cursul zilei de astăzi 12 de percheziţii domiciliare pe raza județului Bacău la sediul unor instituţii publice şi societăţi comerciale, precum şi la domiciliile/reşedinţele persoanelor implicate în săvârşirea de infracţiuni de constituire a unui grup infracţional organizat, spălarea banilor, fals în înscrisuri sub semnătură privată, tăiere fără drept de arbori şi sustragere fără drept de arbori. Din actele de urmărire penală administrate rezultă că un număr de 9 persoane, sub directa coordonare a unui primar de comună, au constituit un sistem de natură a permite tăierea fără drept şi valorificarea masei lemnoase rezultate din suprafeţele de fond forestier aflat în proprietate public-privată, prejudiciul cauzat fiind în cuantum de 1.000.000 lei. Cercetările în cauză sunt efectuate sub coordonarea procurorilor de către poliţişti din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice şi Direcţia de Ordine Publică, precum şi din cadrul Inspectoratelor de Poliţie ale Judeţelor Harghita, Neamţ şi Vrancea, cu sprijinul de specialitate al Jandarmeriei Române – Brigada Specială de Intervenţie. Facem precizarea că începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acţiunii penale sunt etape ale procesului penal reglementate de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activităţi care nu pot, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie. 169 SHARES Share Tweet

