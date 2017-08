– într-un oraș aglomerat de venirea în vacanță a băcăuanilor care muncesc în străinătate, nici taxiuri nu mai sunt Lipsa taxiurilor în Bacău se simte acut în luna august! Se pare că situația nu se va schimba prea curând, pentru că lipsa taxiurilor se datorează – după o cum o spun taximetriștii – “stranierilor”. Nu toți băcăuanii care s-au întors pentru câteva zile în țară își permit să închirieze o mașină pe perioada șederii în oraș, așa că, cei mai mulți apelează la serviciile de taximetrie pentru a se deplasa. Iată o explicație plauzibilă pentru lipsa taxiurilor din oraș! Dacă sunați zilele acestea la dispecerat puteți avea surpriza ca, de la celălalt capăt al telefonului, dispecerul să vă roage insistent să reveniți în câteva minute pentru că nu este disponibilă nicio mașină care să onoreze comanda pe care ați lansat-o. Situația nu este diferită nici în stradă, în stațiile de taxi. Poți sta minute bune în așteptare, întrebându-te cum de nu este/nu vine nicio mașină. Și astfel de situații sunt întâlnite peste tot, iar ca să vă dau doar câteva exemple amintesc aici stația de la Piața Centrală, Cimitirul Central, Piața Sud și chiar Gară. Dacă ai totuși norocul să prinzi o mașină, fiecare taximetrist va spune că este o perioadă foarte bună pentru ei. “Până spre sfârșitul lunii, când vor pleca băcăuanii care muncesc în străinătate, cam așa o să stea treaba. Mulțumesc lui Dumnezeu, e bine! Chiar este de muncă în această perioadă! Solicitările curg lanț, că nu mai avem vreme să stăm în stații”, declară Bogdan Cioinea Un alt taximetrist își arată nemulțumirea că Bacăul este prea aglomerat, iar blocajele din trafic le îngreunează misiunea. “Cum să găsiți taxiuri în stații, când ele sunt blocate pe podul Șerbănești, pe Ștefan cel Mare, pe la RMB, pe Energiei sau mai știu eu unde!?! Traficul este foarte aglomerat în această perioadă din cauza celor care au venit în țară cu mașina. Contrar așteptărilor, să știți că anul acesta am întâlnit în Bacău mai multe mașini cu numere de Anglia decât de Italia. Este posibil ca acest lucru să arate că mulți dintre cei care munceau în Italia au migrat spre Marea Britanie”, declară Ionuț Pavăl. Pentru că august este o lună plină pentru ei, taximetriștii și-au amânat concediile pentru altă perioadă. 1 SHARES Share Tweet

