Graiul moldovenesc e molcom, dar pentru profesioniștii și oamenii de afaceri care au nevoie de servicii de închirieri auto în Bacău viteza este foarte importantă. Trăim într-o eră în care viteza internetului și telecomunicațiile instant au schimbat modul în care lucrăm și ne desfășurăm relațiile de afaceri și personale. Iar pentru orice nou venit în Bacău prima problemă de rezolvat este găsirea unui mijloc de transport rapid și eficient pentru a ajunge la timp la serviciu sau la întâlnirile de afaceri. O companie de închirieri auto în Bacău pentru oamenii grăbiți – Cronoscar Într-o lume ideală, timpul dumneavoastră este condiționat doar de propriul program de lucru și de planurile de petrecere a timpului liber cu familia și prietenii. Firmele de rent a car vă livrează la ora stabilită mașina. Nu există ambuteiaje în trafic. Nu există întârzieri la aterizarea avionului pe aeroport sau intrarea trenului în gară. Nu apar evenimente neprevăzute care vă dau peste cap tot programul zilnic. Din păcate, nu trăim într-o lume ideală, însă echipa Cronoscar de la reprezentanța de închirieri auto în Bacău poate realiza un lucru din lista de mai sus: să vă predea automobilul închiriat cu rapiditate, la momentul și în locul stabilite de dumneavoastră. În acest mod, încercăm să fim unul din elementele de stabilitate în programul dumneavoastră încărcat și plin de imprevizibil. Secretul din spatele unui serviciu prompt de livrare a mașinii de închiriat Unele firme de închirieri auto din Bacău și din alte orașe din țară caută să-și plaseze centrele de păstrare a flotei auto la periferie, în zonele de dezvoltare industrială cu chirii mai mici pe metru pătrat. De asemenea, mașinile din flotele acestor firme sunt din generații diferite, unele cu un grad mai mare de uzură care necesită reparații frecvente, fiind indisponibilizate. Aceste două situații coroborate conduc la efectuarea livrărilor cu întârziere, mai ales în timpul orelor de vârf. Prin comparație, la Cronoscar filosofia privind plasarea centrelor de închirieri auto din Bacău și din alte orașe este să ne aflăm acolo unde au nevoie clienții noștri de noi. Principalul nod de transport prin care ajung turiștii și oamenii de afaceri în oraș este aeroportul. Astfel, ne plasăm showroom-urile cât mai aproape de aeroport, sau de gara centrală. De asemenea, avem un parc auto cu mașini noi, din generația 2016 – 2017 și centre proprii de mentenanță. Astfel, putem să gestionăm eficient flota de peste 500 de mașini de închiriat pentru a putea să onorăm fiecare comandă la timp. Respectul pentru timpul dumneavoastră – nu doar un slogan de afaceri Timpul nu înseamnă bani, deoarece nicio sumă nu ne poate cumpăra timp în plus. De aceea ne tratăm clienții ca pe cei mai buni prieteni – al căror timp este la fel de prețios ca al nostru. De fiecare dată când aplicați pe site-ul nostru pentru un contract de închirieri auto în Bacău, ne planificăm programul reprezentanților și mașinile disponibile în parcul auto în așa fel încât să vă predăm automobilul exact când aveți nevoie de acesta. Experiența ne-a învățat să folosim rutele cele mai rapide și să evităm punctele în care se formează ambuteiaje, dar ne bazăm și pe tehnologia modernă – prin utilizarea de dispozitive GPS și aplicații de monitorizare a traficului. În acest mod, echipa rent a car Cronoscar își poate ține promisiunile de fiecare dată când ne contactează un nou client. Și ne putem menține renumele de companie de închirieri auto în viteză – acolo unde aveți nevoie de noi și la ora exactă aleasă de Dumneavoastră. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.