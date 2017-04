Social Pensiile vin mai devreme de Elena Tintaru - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aşa cum era de aşteptat, pentru ca pensionarii să aibă timp să-şi procure cele necesare Sărbătorilor de Paşte, Compania Naţională „Poşta Română” va demara mai devreme cu două zile distribuirea pensiilor. Astfel, luna aceasta plata pensiilor prin Poştă va începe în data de 12 aprilie şi se va încheia în ultima zi lucrătoare. În celelalte luni din an, prima zi de achitare este 14 şi acţiunea se finalizează, de regulă, în data de 28. Din judeţul Bacău, dintre cei peste 150.000 de pensionari, existenţi, aproximativ 100.000 vor beneficia de această măsură, dispusă de către conducerea Ministerului Muncii. Diferenţa de aproape 50.000 iau pensia pe card, la diferite bănci. Acestea virează banii în contul titularilor, ca de obicei, tot în data de 12 a lunii. 0 SHARES Share Tweet

