Peste 152.000 de pensionari, câţi sunt în prezent în judeţul Bacău, din sistemul public de pensii, vor beneficia de mai mulţi bani începând din această lună. Şi aceasta deoarece valoarea punctului de pensie s-a majorat de la 1 iulie 2017 cu 9 la sută, respectiv de la 917,5 lei la 1.000 lei. Astfel, un pensionar cu un punctaj mediu anual de 1,65 va primi din această lună o pensie de 1.650 lei, cu 131 lei mai mult decât a luat anterior (1.519 lei). Şi indemnizaţia de însoţitor al unui pensionar de gradul I de invaliditate va fi mai mare, deoarece acest drept reprezintă 80 la sută din valoarea punctului de pensie. Prin urmare, această indemnizaţie va fi de 800 lei faţă de 734 lei. Anul acesta, valoarea punctului de pensie a mai fost majorată o dată. La 1 ianuarie 2017 cuantumul a crescut de la 872 lei la 917,5 lei, respectiv cu 5,25 la sută. Menţionăm că Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice prevede că anual valoare punctului se majorează cu 100 la sută din rata medie anuală a inflaţiei, la care se adaugă 50 la sută din creşterea reală a câştigului salarial mediu brut pe economie. În ceea ce priveşte indemnizaţia socială, acordată pensionarilor cu pensie foarte mică, suma rămâne la 520 lei. Dar şi pentru ei se va aplica valoarea nouă a punctului. Le va fi indexat, în raport de aceasta, punctajul mediu anual realizat de către fiecare. Dacă suma rezultată, respectiv pensia cuvenită pentru stagiul de cotizare pe care îl au, este mai mică decât 520 lei, pensionarii în cauză vor primi această sumă, diferenţa fiind suportată de la bugetul de stat. Cei peste 150.000 pensionari se vor bucura de majorarea cu 9 la sută a punctului încă din această lună, în momentul în care li se va plăti pensia. Cei care iau banii în cont bancar vor beneficia din data de 12 sau 13 iulie de majorare. Cei care primesc pensia prin Poşta Română, vor vedea mai mulţi bani în mână, în perioada 14-28 iulie, în funcţie de graficul de plată de până acum. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.