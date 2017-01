Mai multi fosti grefieri, si nu numai ei, vor avea parte incepând cu Luna Cadourilor de un dar pentru care marea majoritate a pensionarilor si a salariatilor ii vor invidia. Alaturi de magistrati si alte categorii profesionale (personal aeronautic civil, Corpul Diplomatic, Curtea de Conturi, functionari publici parlamentari etc.), si ei vor beneficia de pensie de serviciu, conferita de o lege speciala.

Este vorba despre Legea 130/2015 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe lânga acestea si al personalului care functioneaza in cadrul Institutului National de Expertiza Criminalistica, intrata in vigoare de la 25 iulie 2015. Acest act normativ prevede ca, pe baza cererii, categoriile de personal mentionate (grefiere, dactilografe etc. din institutiile amintite) „care au o vechime de cel putin 25 de ani in specialitate, pot beneficia, la implinirea vârstei de 60 ani, de pensie de serviciu, in cuantum de 80 la suta din baza de calcul reprezentata de media salariilor de baza brute lunare realizate, inclusiv sporurile corespunzatoare ultimelor 12 luni de activitate anterioare lunii in care se depune cererea de pensionare”.

De aceasta prevedere beneficiaza si cele care au o vechime in specialitate cuprinsa intre 20 si 25 ani, dar vor fi penalizate cu 1 la suta pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala. In schimb, cele care au mai mult de 25 ani in specialitate vor primi in plus 1 la suta, fara a putea depasi baza de calcul. Asadar, cele care au o vechime considerabila in specialitate pot ajunge la o pensie egala cu câstigul salarial avut inainte de pensionare! Actul normativ, evident, le are in vedere si pe persoanele care au deja statutul de pensionar.

Astfel, in virtutea noii legi, Casa Judeteana de Pensii (CJP) Bacau a recalculat deja pensia la aproximativ 40 de grefiere si dactilografe pensionare, foste salariate la instantele judecatoresti sau parchete. Plata pensiei speciale catre ele va fi facuta incepând din luna decembrie, dar drepturile se acorda retroactiv, din data inregistrarii cererii, respectiv luna august. Acestea au avut pâna acum pensie publica, respectiv suma de bani care a rezultat din calculul raportat la contributia efectiva pe care au avut-o, la fel ca toti asiguratii, la bugetul asigurarilor sociale de stat (BASS). In urma aplicarii prevederilor Legii 130/2015, pensionarii care au avut statut de personal auxiliar de specialitate al instantelor judecatoresti si al parchetelor vor avea o pensie de serviciu (speciala) si de trei ori mai mare decât cea de dinainte, aferenta contributiei la BASS.

Discriminare

O fosta salariata din categoriile amintite care a avut o pensie publica de 1.500 lei va beneficia de una speciala de 4.800 lei. Alta va primi 4.150 lei fata de 1.560 lei. In acelasi timp, o pensionara de rând, pentru care nu au fost date legi speciale, iesita la pensie anticipata partiala, cu o vechime in munca impresionanta, de 43 ani, beneficiaza de numai 468 lei, iar o fosta angajata a CJP Bacau, dupa ce a muncit o viata intreaga, are doar 1.000 lei!