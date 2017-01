Numarul pensionarilor de invaliditate a scazut, dar aceasta nu inseamna ca starea de sanatate a poulatiei s-a imbunatatit, sunt de parere medicii experti. Numarul cazurilor grave si foarte grave a crescut. Bolnavii ajung sa iasa la pensie când sunt in stadii avansate ale bolii.

De doua luni, inscrierea la pensia de invaliditate nu mai este conditionata de un anumit stagiu de cotizare in raport cu vârsta. Cu toate acestea, numarul cererilor de pensionare pe caz de boala nu a crescut. Ba, dimpotriva. „A scazut, desi, incepând cu luna aprilie, asiguratii, care au o problema grava de sanatate, pot cere pensionarea de invaliditate chiar daca au numai o zi de stagiu de cotizare, ne-a spus Liviu Cretu, directorul Casei Judetene de Pensii (CJP) Bacau. Noi ne asteptam sa fie o crestere a numarului dosarelor, dar nu s-a intâmplat asa.” Numai in primele 5 luni din anul in curs, numarul acestei categorii de pensionari s-a redus cu 362 persoane. In continuare, numarul cererilor de pensionare pe caz de boala este foarte mic in comparatie cu acela inregistrat in anul 2010, când erau in vigoare vechile criterii medicale, mai permisive. Daca atunci, lunar, la cabinetele de expertiza a capacitatii de munca ale CJP Bacau se depuneau, in medie, 250 dosare noi, acum numarul acestora s-a redus la 80-90. „Situatia nu se explica decât prin faptul ca medicii specialisti manifesta o strictete mult mai mare la elaborarea dosarelor de pensionare iar criteriile medicale sunt in continuare destul de aspre”, a mai declarat directorul CJP Bacau.

„O multime de tineri cu neoplazii”

Potrivit datelor statistice prezentate de conducerea CJP Bacau, la sfârsitul primului trimestru din 2012 erau 21.456 pensionari de invaliditate, pentru ca la finele aceleiasi perioade din 2013 sa se ajunga la 19.744. Aceasta evolutie ar trebui sa reprezinte un bun semnal in ceea ce priveste starea de sanatate a populatiei. Dar, din pacate, scaderea numarului cererilor de pensionare pe caz de boala nu inseamna ca avem mai putini bolnavi. „Nu putem spune ca starea de sanatate a populatiei este mai buna, pentru ca, practic, cazurile noi care vin la expertiza sunt grave sau foarte grave. Marea majoritate sunt de gradul unu sau doi de invaliditate, adica si-au pierdut in totalitate capacitatea de munca. Mai putine cazuri care se incadreaza in gradul trei ajung acum la noi. Aceasta se datoreaza criteriilor mai restrictive”, afirma si dr.Raluca Paun, seful Oiciului judetean de expertiza a capacitatii de munca. Exigenta medicilor specialisti si criteriile mai restrictive au facut ca asiguratii bolnavi sa se prezinte la cabinetul de expertiza in stadiul avansat al bolii. Medicii experti spun ca, in general, pensionarii cu gradul I de invaliditate nu supravietuiesc mult dupa ce se pensioneaza. Si mai dureros este ca printre ei sunt din ce in ce mai multi tineri. „Avem o multime de tineri cu neoplazii, mai spune dr.Raluca Paun. Este foarte trist. Pentru ei este cel mai greu, deoarece au si pensiile cele mai mici. Din aceasta cauza avem si bolnavi care vin la noi in speranta ca noi le vom spune ca mai pot lucra. Sunt dispusi sa renunte la pensie si sa munceasca, pentru ca, astfel, ar câstiga mai mult. Este tragic!”. Ca realitatea este dramatica o dovedeste si cresterea numarului de pensionari de invaliditate de gradul I. Acum, in evidenta cabinetelor de expertiza sunt 936 de pensionari de gradul I, ceea ce inseamna ca si-au pierdut total capacitatea de munca si, in plus, au nevoie de insotitor. In ianuarie erau 824 de pensionari de gradul I, cu 112 mai putin.