Deţinuţii şi angajaţii Penitenciarului Bacău şi-au dat mâna şi au sărit în ajutorul copiilor îngrijiţi într-un centru de plasament pentru persoane cu handicap sever din Topliţa, judeţul Harghita, care rămăseseră fără sprijin material şi nu mai aveau cu ce se hrăni sau îmbrăca. Informarea a venit din partea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi făcea referire la 500 de minori aflaţi în diferite centre din respectivul judeţ. Săptămâna trecută, la nivelul Penitenciarului Bacău s-au strâns donațiilor primite din partea persoanelor private de libertate, care au dorit și au avut posibilitatea materială să le trimită acestor copii alimente ambalate, dar şi din partea personalului unității. „Angajaţii penitenciarului s-au mobilizat pentru strângerea unei sume de bani, care s-a materializat în achiziționarea de alimente de bază și produse de igienă. Aceştia au dat dovadă de generozitate, umanism și responsabilitate socială, răspunzând cu promptitudine apelului umanitar”, spune scms. Mădălina Mătăsaru, purtător de cuvânt la Penitenciarul Bacău. Bunurile donate au ajuns deja la copiii aflaţi în nevoie. 0 SHARES Share Tweet

