Cultura Pe urmele Poetului… Alecsandriada, 2017-06-08 de Gheorghe Baltatescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Pe o vreme mai degrabă bacoviană, decât alecsandriană din Pasteluri, joi, 8 iunie, în Bacău, au debutat manifestările reunite sub genericul „Alecsandriada”, desfăşurate cu ocazia împlinirii a 199 de ani de la naşterea poetului, dramaturgului, omului politic, Vasile Alecsandri (14 iunie 1818 – 22 august 1890). De la ora 10.00, invitaţii din prima zi a programului, romacieri, poeţi, critici şi istorici literari, publicişti, conducători de reviste literare, artişti plastici, din Bacău şi din ţară: Nicolae Scurtu (Bucureşti), Mihai Hanganu (P. Neamţ), Lucian Strochi (P. Neamţ), Florentin Popescu (Bucureşti), Doina Cernica (Suceava), Vasile Larco (Iaşi), Alexandru Bulandra ( Urziceni), Valeria-Manta Tăicuţu (R. Sărat), Emilian Marcu (Iaşi), au pornit, la pas, prin urbea poetului şi a familiei sale, însoţiţi de conf.univ.dr. Ioan Dănilă, preşedinte al Societăţii Cultral-Ştiinţifică „Vasile Alecsandri”, şi prof. dr. Aurel Stanciu, artist plastic. Primul obiectiv vizitat a fost statuia poetului Vasile Alecsandri, din faţa Casei de Cultură, unde, fiecare participant a depus o floare, oaspeţii primind informaţii despre autorul statuii, cât, mai ales, despre locul naşterii poetului, a datei şi anului naşterii, informaţii controversate şi nelămurite pe deplin, mai ales că pe soclul statuii este trecut ca an de naştere 1821, la fel ca şi pe bustul din grădina Colegiului Naţional „Vasile Alecsandri”, când, de fapt, Academia Română a statuat 1818, ca an de naştere a Poetului. Următorul popas, în laterala Casei de Cultură, acolo, unde, scriitorul Radu Cârneci, a amplasat două plăci de marmură, în 1971, pe care scrie că pe acel loc a fost casa unde s-a născut poetul. Unii dintre invitaţi au remarcat că scrisul de pe acele plăci s-a şters şi că edilii oraşului ar trebui să fie mai atenţi cu însemnele importante ale oraşului, aceleaşi discuţii şi observaţii s-au făcut şi la ruina de pe str. George Apostu, nr. 9 (Casa de Sfat şi Citire „Vasile Alecsandri”/Casa Dragomir Badiu), despre care a vorbit, cine altul, dacă nu prof. Ioan Dănilă, cel care, de mai bine de 20 de ani se luptă pentru ca acel imobil, cunoscut drept „Casa Alecsandri”, să treacă în patrimoniul oraşului, să fie refăcută şi redată circuitului cultural naţional. A fost prezent şi arthitecul Alexandru-Şerban Balan, care a realizat un proiect şi o machetă de refacere a întregii zone. Mărturii interesante, cu accente dramatice a oferit celor prezenţi d-na Dorina Lăpuşneanu, locatară în blocul din faţa Casei, de unde asistă zilnic la degradarea imobilului, la actele de vandalism la care se dedau unii băcăuani. „A fost o frumuseţe de clădire, aici a funcţionat Casa de Sfat şi Citire, o grădiniţă, păcat că autorităţile asistă pur şi simplu, la acest dezastru, iar proprietarul (un cetăţean italian) mai vine şi mai pune câte o scândură în geamuri. Este o ruşine pentru oraş.” Interesantă a fost vizita la Complexul Muzeal „Iulian Antonescu”, unde a fost amenajată expoziţia „Alecsandri, băcăuanul”, cu câteva exponate de excepţie, o portiţă din lemn, placat cu motive sculptate, care provine de la casa din Mirceşti, aflată în proprietatea galeristului Constantin Ţinteanu, oferită în custodie condiţionată organizatorilor evenimentului, despre care a vorbit Aurel Stanciu, artist plastic. Tot în expoziţie mai sunt cărţi rare, printre care şi una cu, se pare, ultimul autograf al poetului Vasile Aalecsandri. Următorul popas a fost la Colegiul Naţional „Vasile Alecsandri”, unde, oaspeţii au fost primiţi cu pâine şi sare şi au stat de vorbă cu conducerea Colegiului. Au fost discuţii interesante despre literatura română, despre manualele şcolare, curriculă, o parte dintre scriitorii prezenţi s-au oferit să doneze bibliotecii şcolii cărţi de critică literară, apărute sub semnătura lor.

Ultimul obiectiv vizitat a fost Casa Memorială „George Bacovia", unde subiectul a fost Poezia şi Poeţii. De la ora 17.00, în Sala de Conferinţe a Hotelului „Decebal", s-a desfăşurat o interesantă dezbatere, cu tema „Cărţi, reviste, autori. Panoramic editorial şi publicistic", la care a participat şi acad. Victor Crăciun, eveniment asupra căruia vom reveni în ediţiile următoare.

