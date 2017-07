Editorial Pe repede înainte de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Mare vânzoleală în agora, zilele acestea, legat de evaluarea șefilor din Justiție și controalele efectuate în câteva firme și instituții publice. Ura, l-au mai audiat pe unul, ura, l-au mai percheziționat pe altul! În transmiterea acestor vești, trăită euforic de moderatori, analiști și politicieni, sesizezi folosirea repetată de către emițătorii de epitafuri a unor expresii care nu slujesc scopului de a-i informa pe cetățeni. Ori, poate, nu acesta e scopul? Aflăm că firma X a fost verificată, fiind „implicată în afaceri” cu personajul Y. Sau că X este asociat cu Y, care este vecin cu Z și chiar a petrecut un week-end cu Z, care, la rândul său, a fost audiat în 2004 într-un dosar legat de nu știu ce incompatibilitate. Ehehe, ceva nu e în regulă cu X! Nu contează faptul că Z era doar martor sau că X nu-l cunoștea pe Z. Ce înțelege cetățenul când aude că firma X e „implicată în afaceri”? Înțelege că afacerile sunt ilegale sau, în cel mai bun caz, „obscure”. Unii se laudă că sunt oameni „implicați”, alții sunt acuzați că „ar fi implicați”. Iată cât de mică e distanța dintre statutul de bun cetățean al primilor și situația celor care, făcând afaceri, beneficiază la un moment dat de suspiciuni lansate în eter. Nu se spune că firma X, care fabrică salopete sau nasturi, are relații economice cu Y (care le distribuie), ci că este implicată în afaceri cu Y, care, ce surpriză, îl cunoaște pe Z. Alt tip de mesaj: firma Q are ca obiect de activitate transportarea combustibililor, dar aflăm că e „implicată în afaceri cu petrol”. Cum omul modern trăiește „pe repede înainte” și se mândrește cu asta, e limpede că și gândește repede sau deloc, fiindu-i mai ușor să preia opinii gata preparate, fără să se îndoiască o clipă de veridicitatea lor și să le verifice. Să te îndoiești și să cugeți înseamnă să faci un oarecare efort, însă mai întâi trebuie să posezi organul cugetării. 0 SHARES Share Tweet

