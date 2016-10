Pe plaiurile vesnice ale vânatorii

Dupa ce Franta a luat-o in freza cu cele doua port-elicoptere Mistral care ar fi trebuit livrate Rusiei, iata ca mai primeste o lovitura in buget de la Polonia, care a refuzat sa mai cumpere cele 50 de elicoptere antamate de fostul guvern si deja construite de fabricile din Hexagon.

In vreme ce polonezii deja au anuntat ca se reorienteza spre modelul Black Hawk construit de americanii de la Lockheed Martin, francezii trebuie sa gaseasca urgent cumparatori pentru marfa lor. Data trecuta, au reusit sa vânda Mistralurile egiptenilor; cu elicopterele Caracal se zvoneste ca vor fi prostiti românii. Totusi, e destul de dificil.

Mai intâi, pentru ca, asa cum s-a intâmplat in Polonia, piata româneasca de armament este deja ocupata de americani. Care au reusit sa ne vânda in conditii extrem de indecente avioanele F16, la preturi fara nici o legatura cu realitatea. Ba, mai mult, industria româneasca nu a fost ofertata cu nimic, desi, in general, astfel de contracte vin la pachet cu implicarea industriei de aparare nationale.

Dar nu e cazul la români. Industria noastra de aparare a ajuns sa nu mai intereseze nici macar Ministerul de resort, care se dovedeste aprig doritor de echipament strain. Nici macar colaborarea intre producatorii straini si cei autohtoni nu prea este dorita la nivelurile inalte la care se aproba fondurile.

Asa, de exemplu, se povesteste ca intentia Rheinmetall de a infiinta o intreprindere mixta cu o companie specializata româneasca pentru a furniza cele 600 de TAB-uri pe care le doreste Armata a fost tratata cu indiferenta de autoritatile românesti, care au anuntat ca prefera sa organizeze o licitatie internationala, singurul criteriu fiind pretul cel mai mic. Nici Diehl, cel mai important producator de rachete antiaeriene din Europa, care propunea un sistem de tip SHORAD (Short Range Air Defense) nu a avut prea mare succes.

Asadar, avem o data avioane la mâna a treia, cumparate la preturi umflate si mai avem o reticenta fata de solutiile care ar fi insemnat implicarea industriei militare românesti in procesul de inzestrare a Armatei. Pare ca autoritatile vor cu orice pret sa cheltuiasca putinele fonduri avute la dispozitie peste hotare.

Desigur, stim ca in spatele acestor intentii se afla alte interese. Si ca Apararea, la fel ca Sanatatea, Cultura, Educatia, a devenit câmp de vânatoare. Nu va speriati, nu politicienii sunt bagati in afacerile astea, ei sunt prea mici pentru asa ceva. Ma rog, nu politicienii nostri.