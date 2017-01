Contrasens Pe calul troian îl chema Ghiță de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Probabil cel mai ocolit subiect de la finele anului trecut este cel al misterioaselor apariții și dispariții ale lui Sebastian Ghiță. Care a dispărut misterios de la un chef numai ca să apară peste trei zile, după Scripturi, pe post de înregistrare video. Așadar, un om de afaceri de succes, prieten cu un premier al României, lider de partid, patron de televiziune, autodenunțător în cazul Kovesi, dispare fix în ziua în care a rămas fără imunitate doar ca să apară în posturi de acuzator la adresa serviciilor secrete. „Domnu’ Dan” dacă ar mai fi fost în libertate nu ar fi pierdut un asemenea subiect. Cazul „Elodia II” i-ar mai fi adus niște milioane de euro dacă l-ar fi descusut în fiecare seara la ore de maximă audiență. Iată, însă, că televiziunile rămase, care se hrănesc din rețeta brevetată de Dan Diaconescu, au ales să ignore scandalul. Un scandal care amenință să se extindă în Politică și în Justiție întrucât dezvăluirile lui Ghiță devoalează un plan ingenios de acaparare a Puterii de către anumite grupuri de interese. Desigur, se bănuia de multă vreme existența unor „comenzi” pentru condamnarea anumitor persoane devenite incomode. Se bănuia și colaborarea fructuoasă dintre serviciile secrete românești și cele americane, însă modul în care descrie Ghiță situația este mult mai grav. Pe românește, Sebastian Ghiță vine cu niște confirmări. Și întreaga presă românească se chinuie din răsputeri să îngroape subiectul. Mai mult, din rândurile celor acuzați nu vine nici măcar o dezmințire, fie și ea cu jumătate de gură, semn că faptele semnalate sunt reale. Și, în același timp, semn că destinatarii mesajelor au cam rămas fără opțiuni, prinși într-un scenariu pe care nu l-au anticipat.

Ghiță nu este vreun Snowden sau vreun Julian Assange. Nu a făcut dezvăluirile dintr-un sentiment de justiție sau pentru o iluzorie glorie online. Nu, ce a făcut el a fost doar să transmită mesajele unei grupări amenințate de o altă grupare. Indiferent de motivația sa, însă, Ghiță reușește să ne arate adevărata față a Matrixului.

