Sport Pe aceeași linie Box/ Cupa României Tineret de Dan Sion Săptămâna aceasta, municipiul Piatra Neamț găzduiește Cupa României de Tineret la box. Ieri a avut loc proba cântarului, urmată de tragerea la sorți și de primele meciuri ale tururilor inaugurale, urmând ca finalele să se desfășoare sâmbătă. Cu patru succese la Cupa României pentru Seniori desfășurată la începutul acestei luni, pugiliștii băcăuani speră să păstreze media și în competiția de Tineret. „Avem opt reprezentanți de la SCM și CSȘM, iar dorința noastră este de a continua și la Tineret lucrurile bune arătate la seniori", a declarat antrenorul băcăuan Relu Auraș, care îl are ca vârf de lance pe Alberto Biro: „Nu are cum să rateze victoria la categoria sa, 81 kg". Concomitent cu ediția 2017 a Cupei României pentru Tineret, la Piatra Neamț se va desfășura și Adunarea Generală Ordinară a Federației Române de box. Adunarea, care îi va reuni pe toți membrii afiliați ai FRB, este programată vineri, 21 aprilie, de la ora 10.00.

