Paul-Valerian Timofte reales președintele filialei Bacău „Cultul Eroilor”

Col. (rtr.) Paul-Valerian Timofte a fost reales președinte al Filialei Bacău „Col. Corneliu Chirieș" a Asociației Naționale Cultul Eroilor (ANCE) „Regina Maria". În Adunarea generală de dare de seamă și alegeri a filialei, care a avut loc la jumătatea acestei săptămâni, membrii filialei au procedat și la alegerea Consiliului director și a Biroului executiv al acesteia. La lucrările Adunării generale a participat, din partea ANCE, generalul de brigadă (r.) Radu Șerban Dan, primvicepreședinte al Asociației. Din partea autorităților băcăuane au fost prezenți Sorin Brașoveanu – președintele Condiliului Județean, subprefectul Sorin Ailenei, viceprimarul Constantin Scripăț, grl. (r.) Vasile Apostol – președintele filialei Bacău a Asociației Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, și comandantul Garnizoanei Bacău, comandor Valerică Vrăjescu. Din Biroul executiv fac parte Dănuț Voicu – primvicepreședinte, Constantin Dospinescu, Năstase Ghirău, Mihai Purcaru, Vasile Ilie – vicepreședinți, col. (rtr.) George Gheorghiu – secretar executiv și Ioan Petrescu, Gabriela Bia, Daniela Manolache, Valeria Calinciuc, Lucian Butnaru, Ioan Ungureanu, Ionel Bălan, Sergiu Chirilă, Cristinel Aioanei și Didi Alistar. Din consiliul director fac parte toți membrii subfilialelor băcăuane. De asemenea, membrii filialei au ales și delegații pentru Conferința Națională a ANCE, care va avea loc în luna mai, la București. Delegații filialei sunt Paul-Valerian Timofte (care este și membru al Consiliului director al ANCE), Dănuț Voicu și George Gheorghiu. „Mă voi dedica din nou activității acestei filiale – a spus, după reinvestire Paul-Valerian Timofte -, pentru ca fiecare localitate a județului să fie mândră că are eroi". Membrii filialei au ascultat un raport asupra activității acesteia în anul 2016 și au aprobat planul cu principalele activități și obiectivele pentru anul în curs.

La final, filiala a omagiat activitatea desfășurată de președintele subfilialei Onești, Corneliu Cristea, care s-a retras din funcție, și au aprobat numirea acestuia în calitate de președinte de onoare al subfilialei. Lucrările adunării au fost completate de Garda la Drapel „Regimentul 3 Artilerie 1877" – constituită dintr-un grup de elevi de la Colegiul Tehnic de Comunicații N. V. Karpen, din Bacău, îmbrăcați în costume militare specifice armatei române din Primul Război Mondial, sub comanda col. (r.) Stelian Cojocaru, președintele Asociației Tradiții Militare Românești, dar și de două momente artistice susținute de corul pregătit de subfiliala Moinești, dar și de trupa de dansatori a Garnizoanei Bacău.

