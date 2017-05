Paul Cotîrleț și-a depus oficial candidatura pentru funcția de primar al Moineștiului de Razvan Bibire - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Candidatul PSD la funcția de primar al municpiului Moinești, Paul Cotîrleț, și-a depus, zilele trecute, dosarul la Biroul Electoral. Împreună cu el au fost ministrul Consultării Publice și a Dialogului Social, Gabriel Petrea, deputații de Bacău Claudiu Ilișanu și Costel-Neculai Dunava, vicepreședintele Consiliului Județean, Silviu Ionel Pravăț, consilierul județean Cucerescu Ion, președintele TSD Bacău, Codrin Costan Vasile și, nu în ultimul rând, de tatăl său, medicul Adrian Cotîrleț. „Cred că, după nouă ani, a venit momentul unei schimbări pentru orașul nostru. Din păcate, realitatea ne arată că Moineștiul este un oraș părăsit, tinerii și nu numai migrând către alte localități sau țări în căutarea unui loc de muncă. Orașul nu beneficiază de o infrastructură adecvată, multe cartiere neavând nici măcar sisteme de canalizare și alimentare cu apă potabilă. Nu mai vorbesc de totala lipsă a locațiilor în care moineștenii își pot petrece timpul liber” – spune tânărul candidat. „Prin programul meu de guvernare locală îmi propun să susțin mediul de afaceri și să îmi dau tot interesul pentru atragerea de noi investitori. Astfel se vor putea crea noi locuri de muncă bine plătite. Vreau ca tinerii să se întoarcă acasă, lângă familie, lângă părinții lor ce au mare nevoie de ei. Nu în ultimul rând, îmi doresc să rezolv problema infrastructurii (asfaltarea străzilor, canalizare, alimentare cu apă) accesând diferitele programe de finanțare naționale sau apelând la fondurile europene. Cetățenii municipiului Moinești își vor putea petrece timpul liber și vor putea practica diferite sporturi în baza multi-sportivă ce va fi construită în locul actualului stadion și la ștrandul din zona Lucăcești, un obiectiv uitat de actuala administrație, ce va fi reamenajat complet în timpul mandatului meu de primar”. Ce-și propune Paul Cotîrleț – Crearea de noi locuri de muncă și susținerea mediului de afaceri

– Modernizarea infrastructurii prin asfaltarea tuturor străzilor și prin introducerea sistemelor de canalizare și alimentare cu apă acolo unde acestea lipsesc

– Reabilitarea hotelului, clădirea fanion a orașului ce a devenit un deziderat a oricărui cetățean

– Construcția unui complex multisportiv

– Reamenajarea ștrandului din zona Lucăcești, obiect ce se află într-o stare avansată de degradare

– Unități școlare de tip „After School”

– Transparența decizională „Spun cu toată sinceritatea și certitudinea că acest oraș are nevoie de un nou început, de o cu totul altă conducere care să aducă Moineștiul acolo unde îi este locul.” Paul Cotîrleț

