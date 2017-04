Editorial Patimi băcăuane de Ovidiu Pauliuc - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Aleșii noștri locali s-au gândit să celebreze cum se cuvine Vinerea Patimilor, așa că au lăsat baltă cozonacii, pregătirea baițului de miel și chiar plecatul spre țările calde în schimbul unei ședințe extraordinare. La care să pătimească discutând câteva dintre problemele importante ale urbei. Și ar cam fi ceva de discutat și de pătimit. Ca de exemplu această alocare anuală din bugetul local a fondurilor nerambursabile pentru diferite organizații, care de fiecare dată a iscat rumoare. Bucurie pentru învingători, patimi grele și uneori sudălmi de la perdanți. Anul acesta, spre deosebire de anul trecut, nu mai primesc bani gratis bisericile. Și asta, pentru că s-a descoperit că alocarea de bani pentru icoane, strane, clopote sau cine știe ce altceva nu intră sub umbrela Legii 350/2005, care reglementează pomana bugetară. Nici proiectele sociale nu mai primesc bani. Ca orice împărțeală a unei pomeni, nici aceasta nu reușește să mulțumească toată lumea. Se vor împărți 4,1 milioane de lei, iar cea mai mare felie, de trei milioane de lei, se duce la sport. Abonament la acești bani au echipele care într-adevăr fac performanță și încă țin sus stindardul urbei. Restul e un mărunțiș jenant la prima vedere: 50.000 de lei pentru proiecte legate de Educație, tot atât pentru cele din Cultură și un milion pentru proiecte de tineret, în anul în care suntem capitala tineretului din România. Rămâne de văzut cine va depune documentație și dacă va reuși să obțină bani, lucru nu prea ușor din cauza criteriilor stricte. Într-o lume normală, sumele ar fi fost mai mari, s-ar fi dat mai multă atenție unor proiecte care, poate, ar aduce ceva revoluționar. Dar încă suntem săraci și ne descurcăm cum putem, mai mult pătimind decât făcând efectiv ceva constructiv. 0 SHARES Share Tweet

