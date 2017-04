Social Paște liniștit in județul Bacău de Comunicat de presa - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Datorită mobilizării din aceste zile, la nivel național nu s-au înregistrat incidente grave în timpul evenimentelor publice de amploare care au avut loc sâmbătă si duminică. În intervalul 14 – 16 aprilie, conform Planului de măsuri pentru asigurarea liniștii și siguranței cetățenilor pentru perioada de Paște, aprobat de ministrul Carmen Daniela Dan, au fost la datorie peste 50.000 de angajați ai MAI, media zilnică fiind de 25.500 de polițiști, jandarmi, polițiști de frontieră și pompieri. Efectivele MAI au acordat o atenție deosebită zonelor aglomerate, stațiunilor turistice și celor aproximativ 18.000 de lăcașuri de cult, în cele mai multe dintre acestea având loc manifestări religioase de amploare. În județul Bacău peste 300 de polițiști de la ordine publică, de la structurile de poliţie rutieră, dar şi de la transporturi, arme, economic, investigaţii criminale și de la alte structuri s-au aflat zilnic în stradă, suplimentar față de dispozitivul curent. Echipajele de poliție au intervenit în aceste zile pentru soluționarea a aproximativ 500 de incidente sesizate prin sistemul național unic de urgență 112. În perioada 14 aprilie a.c.- 16 aprilie a.c., pentru abaterile de la normele contravenţionale, poliţiştii din județul Bacău au aplicat 480 sancţiuni, în valoare de 204 939 de lei. Astfel, poliţiştii au aplicat 99 de sancţiuni contravenţionale, pentru nerespectarea normelor prevăzute de Legea 61/1991, pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice. Pentru neregulile constatate în trafic, poliţiştii au aplicat 328 de sancţiuni contravenţionale, 160 fiind pentru depăşirea limitelor legale de viteză. Totodată, poliţiştii au retras 5 certificate de înmatriculare şi au reţinut 45 de permise de conducere în vederea suspendării exercitării dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice, 6 pentru conducere sub influenţa băuturilor alcoolice şi 33 pentru conducere cu viteză excesivă, restul fiind pentru alte abateri. Mulțumim tuturor cetățenilor care în aceste zile au înțeles să respecte recomandările și indicațiile poliţiştilor, contribuind, astfel la menținerea unui climat de ordine și liniște publică pe perioada Sărbătorilor Pascale. 9 SHARES Share Tweet

