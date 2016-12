Pasiuni electorale in Serbanesti. “Eu am votat cu doua inimi!”

In Serbanesti, la sectiile de votare organizate in Scoala “Nicu Enea”, a inceput sa se aglomereze de la ora 10. Teodor Ariton, 76 de ani, zice ca nu a lipsit niciodata de la urne.

Septuagenarul stie exact de ce a venit: “Votez cu cei mai buni pentru Senat si Camera Deputatilor! Eu m-am lamurit care sunt aceia. Am muncit 39 de ani in fabrica si nu mi-au dat grupa. Acu’ poate ne da ceva la pensie. Am 890 de lei si ma descurc greu!”

Si doamna Livioara, vecina mea, a votat tot cu gândul la un trai mai bun: “Unii ne-au inteles pe noi, vârstnicii, altii, in schimb, si-au batut joc de noi. Sunt bolnava si iau un pumn de pastile, dar cui ii pasa? M-am dus la Urgente si m-au dat afara, m-au trimis la medicul de familie!”

Cu ce speranta au venit la urne? “Cu nicio speranta! Oricine va veni tot asa va face. Chiar sa vrea nu poate sa schimbe nimic, nu-i posibil pentru ca sistemul e corupt. Ati vazut ca pe Ciolos l-au taiat, ieri, nu l-au lasat sa vorbeasca? Nu poti sa lupti cu sistemul!” spune, resemnat, un alegator de 82 de ani. Majoritatea locuitorilor au iesit din casa, duminica, din ratiuni economice. “Poate imi mai creste bugetul in 2017.

Cine a taiat va mai taia, iar cine a dat va mai da”, spune convins Neculai Opincaru.

Ecaterina Ciobanu face exceptie: “Eu vreau sa fie pace in tara. Cine are armata are si puterea, iar noi vrem ca acestia sa fie oameni seriosi. Fiul meu m-a lamurit sa vin la vot, eu nu prea as fi venit, ca ma doare un picior. El a votat la ora 7.”

Constantin Furtuna, 87 de ani, a venit pe bicicleta la sectie. E vesel si plin de energie, desi e cardiac. “Eu am votat cu doua inimi, mai am una aici, in piept, declara mosul, amuzându-se, si imi arata locul in care medicii i-au montat un stimulator. Vreti sa stiti ce am ales? Va spun, eu nu ma feresc. Schimbare, vreau schimbare, cu amândoua inimile!”