Pentru cine nu știe, în prezent, copiii cu deficiențe senzoriale de auz din Bacău au parte de școală doar în deplasare, cea mai apropiată unitate de învățământ special pentru ei fiind la Focșani. Aceasta pentru că, în Bacău, până în prezent, nu există cadre didactice specializate în limbajul mimico-gestual, comunitatea surdo-muților în ansamblu, beneficiind de servicii de „traducere” doar din partea a patru interpreți. Povara despărțirii de casă de la vârste fragede pentru ca micuții surdo-muți din Bacău să poată urma o formă de învățământ adaptată nevoilor lor, este însă, în sfârșit, pe cale să fie eliminată. Cu pași mărunți, dar siguri, Asociația Sprijin pentru Părinți din Bacău – organizație datorită căreia, de altfel, din anul școlar 2016-2017, și trei micuți nevăzători au fost integrați în sistemul public al învățâmântului de masă – a demarat, în luna august 2017, un proiect având ca scop, pe termen lung, accesul copiilor surdo-muți din comunitate la educație, la ei acasă. Pentru atingerea acestui scop, e nevoie însă, evident, de cadre didactice care să poată comunica în limbajul mimico-gestual, iar Asociația tocmai de la identificarea acestei nevoi a plecat. Astfel, la începutul acestei luni, la Centrul de Educație Incluzivă nr. 1 din Bacău, a avut loc deschiderea cursului – programului de formare profesională „Lucrător interpret în limbaj mimico-gestual”, participanți fiind chiar cadrele didactice de la unitatea de învățâmânt special, amintită. Cursul este parte din Proiectul „Sprijin prin Implicare” inițiat și implementat de Asociația Sprijin pentru Părinți în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, cu finanțare de la Consiliul Județean Bacău, și se derulează în intervalul august – noiembrie 2017.

„Vrem să înființăm o clasă de învățământ special pentru copiii surzi, iar pentru a putea ajunge aici, am demarat acest proiect prin care oferim servicii de formare profesională, formare de abilități – comunicare în limbajul mimico-gestual pentru cadre didactice și specialiști din domeniul asistenței sociale. Cursul durează 100 de ore, are ca grup țintă, conform proiectului, 20 de cursanți, dar dacă vor exista solicitări, cu siguranță grupele vor fi mai mari. Cursurile sunt ținute de Asociație, ca formatori avem doi specialiști din domeniul asistenței sociale, iar partea practică se va face cu un utilizator al limbajului mimico-gestual, o persoană surdo-mută, protezată, care va putea să ne împărtășească și din experiențele ei, dar și din nevoile pe care le are comunitatea surdo-muților, precum și despre cum percepe această comunitate modificările care au loc la nivel legislativ și la nivelul acesta al învățământului incluziv. În prezent, copiii cu aceste deficiențe urmează școala la Focșani. Acum, dacă și noi, în Bacău avem o astfel de Școală de tip incluziv, de ce să trimitem copiii acolo, când putem noi oferi, aici, acasă, educație, măcar în învățământul primar”

Adriana Roșu, președintele Asociației Sprijin pentru Părinți, totodată unul din cei patru interpreți în limbaj mimico-gestual pe care, în prezent, Bacăul îi are.

Scopul proiectului în ansablu este, ne-a spus Adriana Roșu, promovarea și întărirea parteneriatelor public – privat ca modalitate de sprijin în acordarea de servicii terapeutice, de socializare și cunoaștere a tuturor beneficiarilor între ei, atât în cadrul instituțiilor de protecție socială cât și în cele de educație. Activitățile concrete derulate prin proiect, pentru atingerea scopului, constau în formarea profesională a unui număr de 40 de specialiști sau persoane angajate în unități de protecție socială și unități de educație de pe raza județului, în vederea dobândirii de către aceștia, de competențe de bază și abilități necesare în lucrul cu persoanele cu dizabilități, respectiv competențe de comunicare cu persoanele cu deficiențe de auz în limbaj mimico-gestual, adulți și copii. De asemenea, se vor desfășura activități prin artă combinată cu un numar de 185 de copii și adulți cu dizabilități din centrele de protecție specială, precum și a copiilor din școli și centre de zi de la Dărmănești, Moinești, Buhuși și Bacău. Beneficiari ai proiectului vor fi și 10 tineri care vor avea parte de servicii de consiliere vocațională, autocunoaștere și dezvoltare personală, prin activități de voluntariat.

