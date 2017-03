Paşaportul românesc împlineşte 105 ani

În urmă cu 105 ani, “paspoartele” erau emise în numele regelui şi aveau formatul unei cărţi mici portative, de dimensiunile 9 cm pe 13 cm, fiind “compuse din 20 pagini numerotate”. Fiecare filă avea “un fond încadrat, compus cu motive naţionale, în culoarea liliacului deschis, făcând să iasă în evidenţă stema ţării şi având deasupra cuvântul “România”, iar dedesubt cuvântul “Pasport”.

Termenul de paşaport, denumire utilizată şi în prezent, prin care se desemna documentul general de călătorie în baza căruia călătorii români puteau circula peste graniţele Dunării şi ale Imperiului Habsburgic, apare prima dată reglementat în Regulamentele Organice, intrate în vigoare în 1830 în Moldova şi în 1831 în Ţara Românească.

Istoria paşapoartelor continuă cu perioada de dinaintea şi din timpul celui de-AL Doilea Război Mondial, când, au fost introduse noi tipuri de paşapoarte simple, de serviciu şi diplomatice, unele dintre acestea distingându-se printr-o tehnică special de prindere (lipire, broşare) a filelor de coperţi, care crea un efect de evantai.

Din anul 2005, o dată cu apariţia Legii nr. 248 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate a stabilit condiţiile în care cetăţenii români îşi puteau exercita dreptul la libera circulaţie în străinătate, precum şi limitele exercitării acestui drept.

De la evantai la electronic

La sfârşitul anului 2008 a fost pus în circulaţie paşaportul simplu electronic românesc, o adevărată provocare pentru Direcţia Generală de Paşaporte şi pentru beneficiari. Caracteristicile, rubricţia, numărul şi tipul elementelor de siguranţăale paşaportului simplu electronic românesc precum şi elementele biometrice stocate în mediul electronic de stocare, respectiv imaginea facial şi impresiunile digitale ale titularului, au stârnit în timp multe discuţii.

De-a lungul evoluţiei sale, băcăuanii s-au convins că nu are nimic de-a face cu numărul 666 sau cu alte legende fabricate. Dovadă stă faptul că în prezent paşaportul simplu electronic este cel mai cerut de băcăuani.

“Băcăuanii nu mai sunt sceptici în legătură cu paşaportul simplu electronic. Acest document de călătorie este cel mai cerut la acest moment, iar părinţii îl solicit inclusiv pentru copiii care au sub 12 ani. De la începutul anului şi până în prezent au fost eliberate 6.170 paşapoarte, din care 1.801 paşapoarte simple temporare şi 4.369 paşapoarte simple electronice”, declară cms.şef Florentina Neamţu, şeful Serviciului Public Comunitar pentru Eliberarea şi Evidenţa Paşapoartelor Simple Bacău

Băcăuanii care solicit eliberarea unui paşaport simplu electronic, cu o valabilitare de 5 ani, destinat persoanelor care au împlinit vârsta de 12 ani, trebuie să achite 258 lei.

Paşaportul simplu electronic emis pentru copiii care nu au împlinit 12 ani, are valabilitate 3 ani şi costă 234 de lei. Cel mai ieftin rămâne paşaportul simplu temporar, care este 96 de lei, dar are valabilitate doar un an de zile.