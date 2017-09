Pasajul „Ştefan Guşe”, inundaţii cu repetiţie

– Luni dimineaţă a fost inundat din nou Pasajul rutier care face legătura dintre străzile Oituz şi Ştefan Guşe – De data aceasta, motivul ar fi fost o defecţiune la una dintre pompele de evacuare An de an, băcăuanii au probleme cu acest pasaj care nu reușește să facă față ploilor puternice. În nenumărate rânduri administrația locală a avut de furcă fie cu proiectarea defectuoasă, fie cu lipsa de personal instruit în cazul unei avarii de acest gen sau cu lipsa unui generator care să ajute pompele dacă curentul electric se întreupe. Articolul poate fi citit integral in editia tiparita. Click aici pentru varianta PDF 0 SHARES Share Tweet

