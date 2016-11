Partidul Social Democrat si-a prezentat candidatii la functiile de deputat si senator

Conducerea PSD Bacau a organizat azi o conferinta de presa in care a dorit sa prezinte propunerile pe care le are pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Este vorba de o echipa din care fac parte profesionisti care pot promova proiectele de interes ale judetului.

„Plecam la drum cu obiectivul de a asigura cea mai valoroasa echipa de parlamentari din judetul Bacau. Sunt convins ca vom da numarul cel mai mare de parlamentari bacauani care sa sustina proiectele majore ale acestui judet, pentru ca peste patru ani sa spunem cu tarie ca ne-am tinut de cuvânt fata de bacauani”, a declarat presedintele PSD, Dragos Benea, candidat la Senat, mentionând ca PSD, spre deosebire de alte partide s-a tinut de cuvânt, finalizând unele obiective de infrastructura iar altele fiind in curs de finalizare, de la investitii in drumuri, scoli si spitale, pâna la infrastructura aeroportuara.

Dar, pe de alta parte, a subliniat presedintele PSD, parlamentarii social-democrati vor colabora cu ceilalti reprezentanti ai judetului Bacau pentru proiectele importante. „Avem si cea mai altruista echipa, in sensul in care vom sta la masa cu ceilalti colegi deputati si senatori. Vreau sa prindem ziua când vom merge 14 parlamentari bacauani la diversi ministri pentru interesele judetului Bacau”, a punctat Dragos Benea.

Iar unul dintre principalele proiecte, „probabil portdrapelul mandatului nostru va fi construirea autostrazii Brasov – Bacau pentru care am luptat, nu destul, dar oricum mai mult decât altii”, a mai spus presedintele Benea.

„Programul nostru de guvernare va fi de 100 de pagini, adica destul de generos. Si in timp ce noi mergem cu un program de guvernare, ceilalti, cu nimic. Nu am vazut pâna la acest moment propuneri constructive, ceea ce se va face in tara. Veti vedea ca multe lucruri se vor schimba de la 1 ianuarie 2017, daca vom reusi sa obtinem majoritatea si guvernarea.”

Gabriel Vlase, deputat

„Pornesc cu foarte mare incredere la drum. Alaturi de mine sunt oameni care au sustinut invatamântul si cred ca guvernele PSD au facut pentru educatie ce nu a facut un alt partid. Programul de guvernare include solutii pentru acest domeniu, dar si surse de finantare, deci stiu cum proiectele pot fi implementate.”

prof. Theodora Sotcan, inspector scolar general

„Sub conducerea PSD, s-au facut numeroase investitii in sanatate. Programul nostru de guvernare se va axa la capitolul sanatate pe pacienti – preventie si tratament – acces la programe nationale si medici – cresterea salariilor si dotarea cabinetelor si spitalelor.”

dr. Ioana Dinu, consilier local

„Vreau in urmatorul mandat sa fac ce am facut si pâna acum, adica sa respect Constitutia si regulamentele, sa lucrez la legi care sunt necesare pentru binele României si sa fiu alaturi de reprezentantii judetului pentru a promova proiectele noastre.”

Lucian Sova, deputat

„PSD poate misca proiecte pentru România, poate asigura venituri echilibrate menite sa reduca discrepantele dintre zonele tarii. Daca voi ajunge deputat, voi sustine dezvoltarea infrastructurii rurale.”

Ionel Floroiu, vicepresedintele Consiliului Judetean

„Am 31 de ani si sunt cadru didactic in Onesti. Cred in România si in proiectele pentru judetul Bacau. Imi doresc dezvoltarea zonei Onestiului, de unde provin, si vrem dezvoltarea acestei zone in care s-a investit putin in ultima perioada.”

prof. Alina Herghelegiu

„Sunt convins ca aceasta este o echipa care va face lucruri importante pentru judetul Bacau. Am fost mereu atent la nevoile oamenilor, am incercat sa ajut, acolo unde s-a putut. Din pacate, motoarele economice ale judetului nu mai sunt asa puternice si eu cred ca trebuie sa facem mai mult pentru IMM-uri.”

Miron Smarandache, deputat

„Sunt onorata de propunerea de a face parte din echipa pentru Parlament. Prin experienta mea pot ajuta o zona sensibila, comunitatea artistilor bacauani, iar unul din demersurile mele legislative va fi reducerea fiscalitatii pe zona drepturilor de autor.”

Carmen Dima, inginer

„Candidez pentru ca tinerii sa fie reprezentati in Parlament. Programul PSD include necesitatile tinerilor si cred ca generatia mea va aduce plus-valoare României.

Tinerii trebuie sa aiba mai mult de spus.”

Claudiu Ilisanu, inginer

„Imi doresc ca prin calitatea de deputat sa tin legatura cu cetatenii, mediul de afaceri, administratiile locale pentru a avea legi bune prin care putem contribui la dezvoltarea sustenabila a Bacaului si României. ”

Costel Dunava, jurist

Administratia locala si judeteana, conectate la Bucuresti

Presedintele Consiliului Judetean, Sorin Brasoveanu si primarul Bacaului, Cosmin Necula si-au aratat sustinerea totala pentru echipa PSD. „Avem nevoie de unitate si coerenta, pentru ca intre Palatul Victoria si Palatul Parlamentului sunt oamenii, care de multe ori nu mai inteleg nimic. Increderea este liantul de care avem nevoie si depinde cât investim pentru viitorul nostru”, a declarat Sorin Brasoveanu.

„Municipiul Bacau are nevoie de un guvern PSD care sa-i permita dezvoltarea. La acest moment, suntem la stadiul de supravietuire, dar nu asta imi doresc pentru municipiu, ci dezvoltare. Avem nevoie de parlamentari pentru ca pot face proiecte si legi cu impact direct asupra administratiei locale”, a declarat primarul Cosmin Necula.

Partidul Social Democrat propune la Camera Deputatilor urmatoarea lista de persoane, in ordinea de pe lista: Gabriel Vlase, Theodora Sotcan, Ionel Floroiu, Lucian Sova, Claudiu Ilisanu, Costel Dunava, Elena Haratau, Radu Antohe, Alina Herghelegiu, Gabriela Pahoncea, Constantin Darie, Romil Botezatu si Codrin Costan.

La Senat, PSD il propune pe prima pozitie pe Dragos Benea, urmat de Miron Smarandache, Ioana Dinu, Carmen Dima, Eugen Spataru si Corneliu Ciobanita.