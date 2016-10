Partidul Miscarea Populara si-a lansat candidaturile pentru Parlament

* tinta organizatiei bacauane este trimiterea in Parlament a unui senator si doi deputati * favoriti in cursa electorala sunt Valerian Vreme si Cristinel Manolache, pentru Camera Deputatilor, si Ion Melinte, pentru Senat

Organizatia bacauana a Partidului Miscarea Populara si-a lansat joi candidatii pentru alegerile parlamentare. Principalii candidati sunt Valerian Vreme, pentru Camera Deputatilor, si mai noii sai colegi de partid, Ion Melinte, candidat la Senat, si Cristinel Manolache, al doilea pe lista de la Camera Deputatilor.

Depunerea candidaturilor a incheiat practic procesul de evaluare a dosarelor si de selectie, iar partidul este pregatit pentru confruntarea electorala. Ca si Valerian Vreme, Ion Melinte a fost deputat si in legislatura 2012-2016. De altfel, PMP Bacau are ca obiectiv trimiterea in Parlament tocmai a unui senator si doi deputati, desi listele de candidati sunt mai cuprinzatoare.

„Domnul Ion Melinte este considerat unul dintre cei mai harnici deputati din aceasta legislatura si ne bucuram ca astazi este alaturi de echipa noastra in aceasta confruntare. Domnul Cristinel Manolache, pe care absolut toti bacauanii il cunosc de bine, este cel care in aceasta vara a fost la un pas de a câstiga Primaria Bacau, iar daca ar fi fost alegeri locale in doua tururi, cu siguranta astazi ar fi fost primarul Bacaului.

Sunt sigur ca bacauanii care au avut incredere in el vor veni si in acest noi proiect alaturi de domnul Manolache si il vor trimite in Parlament. Sunt amândoi oameni veritabili de dreapta si au demonstrat prin activitatea din ultimii ani ca sunt atasati valorilor de dreapta, iar când vorbim de economie sau de locuri de munca, sunt sigur ca masurile propuse de dreapta sunt cele care pot aduce prosperitate si pot sa dea economiei românesti o alta dimensiune.

Domnul Melinte este mai apropiat de fenomenul agricol, de aceea ce se cere mai ales in mediul rural, iar domnul Manolache este mai apropiat de mediul urban”, a fost prezentarea pe care Valerian Vreme, liderul PMP Bacau, le-a facut-o noilor sai colegi.

Traian Basescu, posibil viitor prim-ministru

Programele pe care le prezinta Miscarea Populara aduc solutii concrete, care ar trebui sa ii faca pe cetateni sa le sustina si sa acorde votul, dupa cum spune presedintele Valerian Vreme. „Noi suntem adevarata dreapta, nu actualul PNL, care este de dreapta doar din interes. Tot ce se intâmpla arata ca USL inca traieste. O dovada este premierul, care nu intra in competitie electorala si poate nu aceasta este cea mai mare problema, ci PSD-ul, care nu isi asuma un premier, dar si PNL-ul, care merge cu un premier tehnocrat care nici macar nu este membru de partid, si vorbim aici despre un partid istoric. Aceasta nu este o stare de normalitate, de care România are nevoie. Mesajul nostru este dublat si de cel al presedintelui Traian Basescu, artizanul statului de drept in România. Chiar daca suntem inca nemultumiti inca de unele aspecte, schimbarea curajoasa a fost facuta. Toate institutiile trebuie sa intre pe fagasul normal. Traian Basescu este cea mai pregatita persoana ca sa fie viitor prim-ministru al României”, spune Valerian Vreme.

Valerian Vreme are 53 de ani si in prezent este deputat in Parlamentul României si liderul organizatiei bacauane a PMP. A fost ministru al comunicatiilor in Guvernul Boc. Este absolvent al Facultatii de Electrotehnica, Sectia Automatizari si Calculatoare la Iasi. A lucrat între 1987 si 1992 ca inginer depanator de calculatoare la filiala din Onesti a companiei IIRUC, dupa care şi-a lansat propriul business in domeniul tehnologiei informatiilor. Are un masterat în administratie publica la Universitatea din Bacau. A mai studiat la Academia de Politie “Alexandru Ioan Cuza” sI la Universitatea Nationala de Aparare “Carol I”.

România merge la vot ca sa spuna «vreau o guvernare de dreapta sau de stânga». Acum oriunde s-ar pune stampila, pe PSD sau PNL, nu se stie cine va guverna. Avem nevoie la acest nivel, al viitoarei guvernari, de experienta. Nu avem voie in aceasta perioada sa facem experiente pe poporul român. Eu cred in acest proiect, al PMP, proiectul Traian Basescu” Valerian Vreme, presedintele PMP Bacau

„Candidez ca sa continui multele proiecte incepute”

In aceasta legislatura am avut 145 de proiecte de legi depuse la Camera Deputatilor, dintre care 21 de legi au fost promulgate. Restul urmeaza sa intre in Parlament. Altii stau de 15-20 in Parlament si nu au inca 6-7 legi. Preocuparile mele au fost preponderent in domeniul agricol, unde ma pricep cel mai bine, dar la Parlament m-am implicat si in educatie, aparare si alte domenii unde am crezut ca punctul meu de vedere ar putea fi de folos. In agricultura, a membru al Comisiei pentru agricultura, m-am implicat pentru legea apiculturii, legea pomiculturii, legea fondului funciar, legea Camerelor agricole, legea zootehniei si altele” – spune Ion Melinte, candidat PMP la Senatul României.

„Cea mai discutata lege si care ne doare pe noi in ultima perioada, la care lucram de patru ani si urmeaza sa intre in dezbatere in plen, este legea vânatorii si fondului cinegetic. Aceasta i-ar ajuta foarte mult, de exemplu, pe agricultorii de pe Valea Zeletinului, unde mistretii care s-au inmultit peste masura pe fondurile de vânatoare distrug culturile. Taranii au renuntat sa mai cultive porumb, dorm noaptea prin culturi si tot nu culeg nimic. Iar pe marii agricultori ii baga in faliment. Noua lege impune o evaluare rapida a pagubelor si plata despagubirilor in maxim 30 de zile, iar in cazul in care plata nu se poate face, proprietarul fondului de vânatoare sa primeasca sanctiuni aspre, inclusiv retragerea licentei.

Am contribuit si la legea supermarketurilor, care prevede ca aprovizionarea lor se face pe «lantul scurt» de la producatori locali, iar 51% din produsele de pe rafturi sa fie de provenienta româneasca.

Am avut o activitate bogata, de care sunt multumit. De aceea candidez din nou, sa continui proiectele incepute, sa duc mai departe aceasta munca, deloc usoara. Eu sunt un tip mai rebel: ii ascult pe toti, dar când e vorba de facut ceva, fac ceea ce cred ca este mai bine”.

Ion Melinte are 57 de ani si este un cunoscut agricultor, domeniu in care a dezvoltat afaceri importante. A condus mai multe institutii de profil din Bacau. A candidat in 2012 pe listele Partidului Poporului Dan Diaconescu si a devenit deputat. Ulterior, a trecut in grupul parlamentar PSD, iar acum s-a alaturat PMP, pentru a obtine un nou mandat, de aceasta data de senator.

„Judetul si orasul Bacau au nevoie de fonduri”

„Nu cu mult in timp in urma am incheiat alegerile locale si iata-ma acum intr-o postura inedita, cea de candidat la „parlamentare”. Am aceeasi vointa si dorinta de a ajuta municipiul Bacau. Sunt multe probleme ignorate si uitate de catre cei care au condus pâna acum orasul si judetul, ceea ce m-a detereminat sa candidez la Parlamentul României. Functia de parlamentar nu este aceeasi ca si aceea de primar. Au atributii diferite, dar si responsabilitati diferite” – spune Cristinel Manolache, candidat PMP la Camera Deputatilor.

„Consider ca orasul nostru, judetul nostru, au nevoie de fonduri guvernamentale, de fonduri europene, pe care le pot sustine din pozitia de parlamentar. Mai mult decât atât, vedem ca de peste 20 de ani judetul este condus de PSD, orasul a fost condus in ultimii 12 ani de PNL, si din pacate toate promisiunile cu care au defilat politicienii si reprezentantii judetului nu au fost indeplinite. Aici pot sa amintesc aceasta vestita centura ocolitoare a Bacaului, iar daca facem o scurta rememorare, vom constata ca din 2003 când a fost promovata si propusa, iar din 2008 incoace se tot taie panglicile inaugurale, ori de câte ori este campanie electorala. Sa ne uitam si la acest spital municipal, promis de USL, care ramâne o constructie nefinalizata care se ruineaza de la o luna la alta. Aparatura a fost achizitionata in 2010-2011 si este depozitata in conditii improprii si este uzata moral.

Parlamentarii bacauani nu au reusit pâna acum sa stea la aceasi masa si sa duca la capat proiectul unei autostrazi, care sa lege Moldova de zona de vest si de Europa. In aceste conditii, te intrebi cum sa existe dezvoltare, cum sa tii mâna de lucru calificata in Bacau, unde salariile sunt mici? Asa am avut numai de pierdut. Promisiunile au ramas, iluziile au fost vândute si crezute de unii, dar eu spun ca e momentul sa nu mai credem in ele”

Cristinel Manolache are 45 de ani, este nascut, crescut, educat si stabilit în Bacau. In 1992 a intrat in Legiunea straina si a servit pe diferite fronturi, in cadrul operatiunilor de mentinere a pacii. A primit recunostinta din partea Republicii Franceze, medalia Națiunilor Unite, precum si cetatenia statului francez, fara sa renunte la cea româna.

Dupa Legiunea straina, s-a întors în Bacau si a dezvoltat o afacere. De mai multe ori a candidat pentru functia de primar al Bacaului, a fost si consilier local si a trecut prin mai multe partide, in functie de cum a considerat cât de viabile sunt proiectele politice respective, dupa cum a declarat el insusi.

Lista candidatilor PMP Bacau pentru Senat

Ion Melinte – Bacau – doctor inginer horticol

Cristian Dumitrescu – Bacau – economist

Ion Miciiala – Bacau – economist

Liviu Mititelu – Tirgu Trotus – conducator auto

Cristinel Albu – Asau – economist

Bogdan Ionut Gociu – Bacau – psiholog

Lista candidatilor PMP Bacau pentru Camera Deputatilor

Valerian Vreme – Onesti – deputat

Cristinel Manolache – Bacau – economist

Catalin Filip – Bacau – informatician

Mircea Alexandru Blanaru – Bacau – medic

Florin Dumitrascu – Bacau – inginer

Constantin Darie – Moinesti – inginer

Petru Popa – Onesti – profesor

Daniela Filip – Bacau – manager turism

Dimitrie Eduard Circiuleanu – Bacau – economist

Lucian lache – Comanesti – inginer de foraj

Eduard Ionel Balaita – Bacau – inginer instalatii

Cosmin Vilcu – Darmanesti – preot

Mihai Romeo Stoean – Târgu Ocna – economist