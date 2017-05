Actualitate Participare băcăuană la Festivalul “Smaranda Brăescu” de la Tecuci de Ramona Ionescu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Baza 95 Aeriană “Erou Căpitan Aviator Alexandru Şerbănescu” şi Batalionul 630 Paraşutişti “Smaranda Brăescu” participă astăzi, 19 mai, începând cu ora 10.00, la Mitingul Aerian organizat pe aerodromul Tecuci. Evenimentul aflat la prima ediţie este organizat de Asociaţia Română pentru Propaganda Istoriei Aeronauticii, filiala Tecuci. Bacăul este reprezentat la mitingul aerian de aeronave ale Bazei 95 Aeriene şi de militari din cadrul Batalionului 630 Paraşutişti “Smaranda Brăescu”, care vor executa salturi cu paraşuta. Alături de ei, vor evolua la festival aeronave din cadrul Bazei 90 Transport Aerian Otopeni, ale Şcolii de Aplicaţie pentru Forţele Aeriene “Aurel Vlaicu” şi ale Aeroclubului Vlădeni. 0 SHARES Share Tweet

