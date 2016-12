Statiunea Durau, renumita pentru vacante de vis in sezonul de iarna, isi asteapta turistii care aleg sa-si petreaca Sarbatorile intr-un spatiu de poveste. Tunurile pentru zapada artificiala au fost deja puse in functiune, ca sa „ajute” pârtia sa-si primeasca mai repede pasionatii de schi. Ideala pentru incepatori, Pârtia Durau are un grad minim de dificultate si o diferenta de nivel de 35 de metri, cu o latime de minim 62 metri. Pârtia a fost redeschisa in decembrie 2012 si are un sistem de teleschi propriu. Reper important in sezonul alb, pârtia de schi din Poiana Cailor este amenajata exact lânga Hotelul Bistrita, de 4 stele, un loc superb de cazare, in mijlocul naturii, chiar la poalele muntelui Ceahlau. Cu schiuri sau cu sanii si cu dorinta reala de-a te rupe de vacarmul cotidian, alege sa-ti petreci Sarbatorile de iarna intr-un loc pe care sa-l simti acasa. (C.L) 7 SHARES Share Tweet

