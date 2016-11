Intr-o atmosfera de toamna târzie, marcata de ruginiul frunzelor cazute, imbogatita de frumoasele costume populare purtate de copii, bunici, educatoare si chiar de primarul comunei, dar si de emotiile de pe chipurile imbujoate ale copiilor, la Gradinita cu program normal de la Scoala Gimnaziala “Ion Strat” din comuna Gioseni, care isi desfasoara activitatea la Manastirea “Carol Boromeau”, in parteneriat cu Universitatea “Vasile Alecsandri”, s-a desfasurat o interesanta activitate educativa si formativa, care a cuprins o sezatoare populara, pusa sub genericul “Cântec, joc si voie buna” si un seminar “Consilierea si educatia parintilor”.

Desfasurata dupa traditia satului, oaspetii, peste 30 de studenti din anul III de la Programul de pregatire a profesorilor pentru invatamântul primar si prescolar, din cadrul Facultatii de Stiinte a universitatii bacauane, au fost intâmpinati cu pâine si sare si cu urarea de bun venit, rostita de copiii de la Grupa mare a gradinitei, indrumati de educatoarea Daniela Puscasu, cunoscuta mai ales ca sora Rafaela, fiind apoi invitati la sezatoarea de la Muzeul Gradinitei, amenajat cu sprijinul bunicilor si parintilor din sat. A fost prezent si Bernadin Tamas, primarul comunei Gioseni, care, imbacat intr-un frumos costum popular, le-a facut oaspetilor o prezentare a istoriei localitatii, cu accent pe noile transformari din viata oamenilor din ultimii ani.

1 of 12

“Daca vrei ca si copiii tai, sa viseze mai mult, atunci, viseaza mai mult, daca vrei sa invete mai mult, atunci invata mai mult, daca vrei sa faca mai mult, atunci fa mai mult, fii inspiratia lor!”, a spus sora Rafaela in deschiderea manifestarii, ca un motto al seminarului “Consilierea si educatia parintilor”, ce a urmat.

“Am invitat la aceasta activitate, toate colegele mele din anul III, de la Facultate, carora le-am cerut, la seminar, sa se imagineze parinti ai acestor copii, ce ar putea face in aceasta calitate, pentru consolidarea relatiei dintre scoala si familie, absolut necesara in procesul de instructie si educatie. Noi oferim aceasta activitate practica, o sezatoare de la tara, cu toti copiii de la grupa mare, la care am invitat parinti si bunici, mesterii populari Magda Clara, Maria Timaru si Tereza Bulai. Noi vom dansa, vom cânta, copiii vor arata ce au invatat la activitatile practice, cusut, impletit, scarmanat lâna, impreuna cu bunicutele din sat. Copiii s-au pregatit, sunt foarte dornici sa arate oaspetilor ce stiu, cu dezinvoltura si gingasia vârstei. Ma bucur ca responsabilul Programului de pregatire a profesorilor pentru invatamântul primar si prescolar, conf. univ.dr., din cadrul Universitatii “Vasile Alecsandri” a fost de acord cu acest parteneriat, câstigul fiind benefic atât pentru gradinita, cât si pentru colegele mele”, ne-a spus sora Rafaela.

Dupa sezatoarea taraneasca, in care personajele princiaple au fost copiii si bunicutele, studentii au vizitat gradinita, una dintre cele mai moderne si bine dotata gradinita pe care am vazut-o, a urmat seminarul “Consilierea si educatia parintilor”.

“Am venit la Gradinita din Gioseni pentru a incerca sa construim si o comunitate de practici eduationale, nu numai de modele teoretice, din cadrul Programului Pedagogia invatamântului primar si prescolar, de la Facultatea de Stiinte a Universitatii “Vasile Alecsandri” din Bacau, unde stundentii, dupa trei ani de studiu, devin profesori, un stadiu superior fata de educatori si invatatori. Ne-am propus, impreuna cu gazdele noastre, cadre didactice la aceasta gradinita (una dintre profesoare, Georgiana Pascu, este absolventa a Programului nostru, iar sora Rafaela, cea care a organizat efectiv aceasta activitate, este in nul III), sa vedem si partea practica nu numai cea teoretica dintr-o sala de curs sau seminar.

Tot ceea ce am vazut aici poate fi catalogat la un nivel foarte bun, dotarile sunt excelente, iar copiii ne-au oferit o sezatoare asa cum erau ele organizate la tara, cu multi ani in urma. Intreaga activitate a fost axata pe obiceiuri si traditii populare, ceea ce s-a subsumat partii aplicative a proiectului, care se pliaza foarte bine pe modelele teoretice”, ne-a spus si conf.univ.dr. Liliana Mâta, responsabil de program. pe care l-am adus din sala de curs aici, pentru a discuta cu parinti, cu bunici, cu educatori, cu reprezentanti ai comunitatii locale, despre modul lor de implicare in formarea, istruirea si educatia copiilor,” ne-a spus conf.univ.dr. Liliana Mâta.