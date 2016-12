Politica Parlamentarii băcăuani au depus jurământul de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter După o campanie electorală istovitoare, o zi de alegeri lungă, dar cu rezultate mult aşteptate, parlamentarii băcăuani au depus ieri jurământul de credinţă. Aleşii au avut o ordine de zi plină, votându-şi liderii de grup şi validând mandatele colegilor. Au fost zile interesante în special pentru parlamentarii nou-veniţi în Legislativ. „Programul nostru, al parlamentarilor PSD va fi foarte încărcat, există numeroase acte normative care trebuie aprobate cu celeritate. Dar, ce este mai important, în următoarele şase luni să validăm un Guvern şi să începem aplicarea programului de guvernare”, a declarat Theodora Şotcan, deputat PSD. Aceasta a declarat că va opta să facă parte din comisia pentru învăţământ, dar decizia va aparţine conducerii partidului. Despre Palatul Parlamentului, deputatul a declarat că este o clădire impresionantă, iar colegii i-au acordat sprijin pentru a se orienta mai bine. Nou venit în Parlament este şi Lucian Stanciu-Viziteu, ales pe listele USR. „Sunt sigur că aşteptările din partea alegătorilor sunt foarte mari, dar am încredere că vom face faţă. Din păcate, mi se pare că începutul nu este bun, în sensul în care se pare că deja se votează pentru încălcarea legii, or noi nu pentru asta suntem aici”, a declarat Stanciu-Viziteu, referindu-se la voturile de validare ale unor mandate. Dintre parlamentarii băcăuani, Constantin Avram a fost ales lider de grup al parlamentarilor ALDE. La Senat, după adoptarea raportului Comisiei de validare a mandatelor, senatorii PSD au cerut o pauză de consultări. Abia apoi au reluat lucrările şi fiecare senator a depus jurământul de credinţă. Deputaţii băcăuani sunt: Gabriel Vlase, Theodora Ştocan, Ionel Floroiu, Lucian Şova, Claudiu Ilişanu, Costel Dunava – PSD, Ionel Palăr, Tudoriţa Lungu – PNL, Constantin Avram – ALDE, Lucian Stanciu-Viziteu – USR. Senatorii băcăuani sunt: Dragoş Benea, Miron Smarandache – PSD, Daniel Fenechiu – PNL şi Viorel Ilie – ALDE. 10 SHARES Share Tweet

