Poliţiştii băcăuani au participat la o activitate preventivă sub titulatura „Tu ştii ce face copilul tău în spaţiul virtual?”, în cadrul proiectului „Părinţi informaţi – copii protejaţi” – 2017 În data de 21iunie a.c., poliţişti de proximitate din municipiul Moineşti au participat la activitatea „Tu ştii ce face copilul tău în spaţiul virtual?”, în cadrul proiectului „Părinţi informaţi – copii protejaţi” – 2017 microgrant acordat în cadrul proiectului „Incluziunea socială prin furnizarea de servicii integrate la nivelul comunităţii în judeţul Bacău” iniţiat de UNICEF România Evenimentul a fost organizat de către specialiştii Unităţii Administrative Teritoriale a municipiului Moineşti, din cadrul Biroului Management Sanitar şi Asistenţă Medicală Comunitară – Compartimentul Implementare Proiecte UNICEF. La activitate au participat specialişti din cadrul Serviciului de Asistenţă Socială, dar şi membrii Structurii Comunitare Consultative ai municipiului Moineşti, alături de aproximativ 40 de părinţi şi copii cu vârste între 9 şi 11 ani. Poliţiştii au prezentat aspecte privind prevenirea delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, a infracţiunilor din mediul online, bullying, dar şi prevenirea accidentelor rutiere. Activitatea se încadrează în Programul Judeţean al Inspectoratului de Poliţie privind prevenirea delincvenţei juvenile şi victimizării minorilor 2017. 3 SHARES Share Tweet

