„Părinte implicat”, o activitate la Grădinița „Dumbrava minunată” Bacău

Proiectul finanțat de UNICEF, Reprezentanța pentru România, „Incluziune socială prin servicii integrate la nivel comunitar – Componenta Dezvoltarea de capacități și sprijin pentru școli selectate", prin Programul de microgrant școlar, se desfășoară în perioada ianuarie-iunie 2017, în Școala Gimnazială „Octavian Voicu", Bacău. Pe 22 mai, s-a desfășurat la școală activitatea „Părinte implicat" din cadrul acestui proiect. Aceasta a vizat întărirea și conștientizarea abilităților de comunicare asertivă dintre părinți și copii. Grupul țintă al aceastei activități a fost format din 18 părinți: 6 părinți cu copii ce au vârsta între 3-6 ani (învățământ preșcolar), 6 părinți cu copii ce au vârsta între 6-10 ani (învățământ primar) și 6 părinți cu copii ce au vârsta între 10-14 ani (învățământ gimnazial). 12 părinți din cei 18 prezenți sunt absolvenți ai Cursului de Educație Parentală Apreciativă desfășurat în GPP „Dumbrava minunată" în anii 2015-2017. Echipa care a proiectat, organizat, desfășurat și monitorizat această activitate a fost formată din: consilier școlar CJRAE Bacău, prof. Nicoleta Grozescu, prof. Ștefan Dincă, educ. Margareta Adochiței și educator parental, prof. Nicoleta-Luminița Gora. Invitatul special a fost consilierul parental, Celina Ivan, președinitele Asociației „Centrul Părinții Spun Prezent". Grație fiecărei calități (cea mai de preț!) enunțată de participanți a fost întocmit un „Portret al părintelui ideal". Astfel, acesta ar trebui înzestrat cu: răbdare, iubire, respect, atenție, susținere, toleranță, încredere, empatie. Materialul ppt „Comunicarea dintre părinte și copil" a ilustrat nevoile și așteptările copilului / părintelui, timpul acordat comunicării, precum și limitele comunicării. Studiile de caz, formulate pe cele 3 nivele de învățământ a oferit părinților șansa de a lucra în echipă, de a aplica informațiile vizionate în ppt, dar și de a împărtăși experiența de părinte implicat în educația copilului său! Ideile-ancoră pe tema „Cum intrăm în dialogul diriginte/părinte și cum ieșim?" au întărit importanța dezvoltării abilităților de ascultare și a comunicării asertive. Este bine dacă în urma acestor activități părintele implicat reușește să aibă un impact pozitiv asupra copilului său astfel încât să-l determine pe acesta să se deschidă mai mult în fața sa și să găsească în el un prieten/sfătuitor/ascultător/partener! Opinii ale părinților prezenți la această activitate: „Să știm și să învățăm alături de copiii noștri. Să ne iubim și să ne ascultăm copiii așa cum merită." (Aurel Munteanu Oana); „Am înțeles că schimbarea stă doar în MINE!" (Diaconu Simona); „Avem nevoie să ne reamintim să fim altfel decât părinții noștri, să facem lucrurile altfel decât ei întrucât conjunctura este diferită decât a fost pentru noi!" (Croitoru Mariana). educator parental, Nicoleta-Luminița Gora

