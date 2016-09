Parfumul de epoca al Bacaului, pus in pagini de album

PROMO



Cunoscutul colectionar bacauan Mihai Ceuca daruieste bacauanilor si tuturor iubitorilor de istorie si de frumos ultimul album cu imagini de epoca dintr-o serie de patru asemenea carti menite sa redea imaginea vietii social-economice a inaintasilor nostri in judetul Bacau.

Albumul, o excelenta realizare a autorului, dar si a editurii si tipografiei Magic Print, din Onesti, poarta un titlu care ii subliniaza calitatea memorialistica, dar si sentimentala: „Bacau, urbea cu parfum de epoca”. Aici apar, adnotate si grupate in 15 capitole, in functie de obiectivele prezentate si de semnificatia lor sociala si economica sau culturala, aproape jumatate dintre cele 300 de ilustrate adunate, in mai mult de o jumatate de secol, de inginerul Mihai Ceuca.

Descoperim, pe lânga imaginile generale, pe cele ale Primariei, ale Palatului Administrativ, ale cladirii teatrelor din Bacau, redescoperim imagini de pe Strada Mare, de pe Strada principala, imaginile hotelurilor si ale Gradinii publice, ale bisericilor orasului, dar si ale unor fabrici si ale unor banci.

Putem vedea sau revedea cum aratau cazarmile Bacaului, dar si Spitalul sau Gara.

Celelalte trei albume din seria de patru publicate la aceeasi editura si tiparite la aceeasi tipografie, Magic Print, sunt semnate de profesorul Corneliu Stoica si cuprind si imagini din colectiile de cartofilie ale inginerului Mihai Ceuca si ale altor colectionari. Albumele sunt „Târgul anilor romantici. Un secol de istorie ilustrata a orasului Târgu Ocna”, „Valea Trotusului de odinioara in carti pustale ilustrate (1899 – 1939)” si „Slanic Moldova de odinioara in carti postale ilustrate (1899 – 1939)”.

Colectia integrala de carti postale ilustrate a inginerului Mihai Ceuca arhiveaza imagini din toate localitatile judetului Bacau, surprinse la inceputul secolului al XX-lea. O parte dintre acestea au aparut in peste 20 de lucrari monografice realizate de diferiti autori.

„Dupa 50 de ani de pasiune materializata în colectia de carti postale ilustrate cu imagini din orasul si judetul Bacau, traiesc bucuria de a oferi si concitadinilor mei aceste imagini. Rasfoind albumul al carui «miros de cerneala tipografica proaspat imprimata» ma îmbata, ma gândesc atât la vârstnicii cât si la tinerii potentiali cititori care, sper, vor lacrima unii cu nostalgie, altii cu uimire.”

Mihai Ceuca