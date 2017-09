Muzica Militară a garnizoanei Bacău s-a prezentat din nou în fața publicului băcăuan, cu un repertoriu ales pe sprânceană. Concertul de promenadă susținut sâmbătă de membrii Muzicii Militare în cadrul “Bac-Fest 2017” a fost primit foarte bine de băcăuanii adunați în preajma foișorului din Parcul Trandafirilor. Cum a bătut ora 14.00, publicul și-a ocupat relaxat locul pe bănci sau la umbra castanilor ce străjuiesc parcul, și-a ascuțit simțurile și s-a lăsat purtat de ritmurile muzicii instrumentale. Repertoriul bogat al Muzicii Militare i-a purtat pe băcăuani prin diverse culmi culturale, pornind de la valsuri, marșuri și până la muzică populară. Vremea a fost extrem de frumoasă, propice unui concert de promenadă. Băcăuanii atrași de acordurile muzicii de fanfară s-au adunat cu mic cu mare în Parcul Trandafirilor, pentru a se bucura de muzică de calitate. Instrumentiștii au primit aplauze la scenă deschisă, ovații, iar pe alocuri se cereau chiar bis-uri. Muzica curgea lin, vântul adia ușor, soarele blând de toamnă mângâia timid chipurile spectatorilor, iar publicul în pantaloni scurți te făcea să te întorci cu gândul la vacanță. Relaxarea se putea citi pe chipurile multora, iar cuplurile îmbrățișate care asistau la spectacol erau un bun exemplu de urmat într-o zi atât de reușită. “Muzica de calitate schimbă starea oamenilor și ne unește. Avem nevoie de cultură, de divertisment, de trăiri, de stări, de sentimente. Dacă nu avem toate acestea, suntem niște oameni morți! Atât de încruntați sunt oamenii când merg pe stradă, de parcă au uitat să trăiască!”, declară Viorica Bulgaru

Puțini dintre spectatori știau că acest concert de promenadă se înscrie în seria evenimentelor dedicate lui Bacovia, însă, cert este că lumea s-a oprit în loc, a ascultat, a zâmbit și a aplaudat, fericită că frumosul le-a luminat ziua.

