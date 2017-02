Actualitate Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bacău şi-a prezentat bilanţul activităţii * la şedinţă a fost prezent şi procurorul general al României, Augustin Lazăr de Geta Panaite - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Luni dimineaţă a avut loc adunarea generală a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel (PCA) Bacău, ocazie cu care s-a prezentat şi raportul de bilanţ privind activitatea desfăşurată în cursul anului 2016 de către PCA Bacău şi unităţile din subordine. La activitate au fost prezenţi procurorul general al României, Augustin Lazăr, procurorul Codruţ Olaru, membru în cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, procurorul Ionel Senteş, consilier al procurorului general al României, şi procurorii care-şi desfăşoară activitatea în unităţile de parchet din judeţele Bacău şi Neamţ. Bilanţul a fost prezentat de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bacău, pr. Carla Petraru. În anul 2016, parchetele din circumscripţia PCA Bacău au înregistrat un volum total de activitate de 128.864 de lucrări, dintre care 68.460 dosare penale. Numai PCA Bacău a înregistrat spre soluţionare 6.626 de lucrări, în creştere cu 6,1% faţă de anul 2015, dintre care 1.058 fiind dosare penale. La această unitate de parchet au fost soluţionate 753 de cauze, cu 21% mai puţin faţă de 2015, însă a fost o creştere semnificativă cu 228% a numărului cauzelor soluţionate prin trimitere în judecată, de la 40, în 2015, la 131 cauze, în anul 2016, unitatea situându-se pe locul 2 pe ţară la acest indicator. Procurorii de aici au instrumentat la urmărire penală cauze ce ţin de competenţa exclusivă a PCA Bacău, dar şi cauze preluate şi pentru care se prevede efectuarea urmăririi penale proprii în legi speciale. În ceea ce priveşte parchetele de pe lângă tribunale, aici s-au înregistrat peste 13.500 de lucrări de soluţionat, dintre care la Bacău au fost 8.126 (1.402 fiind dosare penale) iar la Neamţ au fost 5.423 (1.702 – dosare penale). Parchetele de pe lângă judecătorii, din ambele judeţe, au înregistrat în total peste 64.000 de cauze de soluţionat, cele mai multe, 20.850, fiind la Parchetul de pe lângă Judecătoria Bacău. În 2016, activitatea parchetelor din circumscripţia PCA Bacău s-a desfăşurat cu o medie de 90 de procurori, schema fiind ocupată în proporţie de 80,27%, dar cel mai redus grad de ocupare, sub 70%, s-a înregistrat la Parchetele de pe lângă Judecătoriile Moinești, Buhuși şi Podu Turcului. 0 SHARES Share Tweet Articolul precedent Drept și strâmb Articolul următor Arată-mi cum depozitezi gunoiul, să-ți spun cine ești

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.