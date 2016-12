Actualitate Parcarea de la Insula de Agrement se va face anul viitor de Andreea Gavrila - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Un proiect care părea abandonat, poate şi pentru că pe şantier nu s-a văzut mişcare nici măcar când vremea o permitea, Insula de Agrement ar părea că este pe agenda lucrărilor care se vor încheia anul viitor. Sau cel puţin aşa promit autorităţile, determinate să nu mai lase atât de mult publicul să aştepte. „În mod normal, termenul de finalizare este 2018, dar noi nu ne dorim prelungirea lui. Anul viitor, undeva prin martie – aprilie, va începe lucrul la parcare, de altfel singurul obiectiv care mai este de realizat integral”, a explicat administratorul public Leonard Pădureanu. Iar în acest caz, deşi s-a săpat pentru parcare încă din primăvara lui 2016 abia apoi s-a aflat că este nevoie de devierea unei conducte de canalizare, lucru pentru care Compania de Apă nu şi-a dat acordul. „Au existat probleme cu proiectarea, cum de altfel s-a întâmplat încă de la început. Acum, pentru parcare se va face un proiect cu restul de executat şi sperăm ca apoi să dăm drumul lucrărilor”, a mai spus Pădureanu. În „interior”, totul e aproape gata În ceea ce priveşte construcţiile de pe insulă, acestea ar fi în mare parte încheiate, ceea ce este o veste bună. „Am avut o întrevedere şi cu Administraţia Bazinală de Apă pentru că acest proiect, fără lacul din jur, practic nu poate fi funcţional. Am primit promisiuni că se vor face eforturi pentru ca şi acest proiect să fie gata, dacă vin şi fonduri de la Ministerul Mediului”, a declarat administratorul public. Contractul de 7,5 milioane de euro a fost câştigat de consorţiul CONBAC SA, SSAB-AG SRL, Moldocor SA şi Casa Design SRL. Primăria suportă jumătate din această sumă şi 2 milioane de euro în plus pentru că proiectul nu s-a finalizat la timp. Decolmatarea insulei este un contract atribuit Romgan contra sumei de 9,4 milioane de lei, dar care la nivel de execuţie n-a ajuns la jumătate. 39 SHARES Share Tweet

