Deși Fechet a anunțat că PNL va vota în favoarea parcării, consilierul Bogdan Cătălin Crețu a votat împotrivă De la premisa că în politică totul se negociază, consilierii locali s-au întâlnit marţi, 19 septembrie, şi au votat favorabil toate proiectele pe ordinea de zi, mai puţin cel care privea construirea unei parcări „park and ride” în zona Autogării. Din zmei, mieluşei Puţin a lipsit ca şedinţa consiliului local de ieri să intre în anale că fiind prima şedinţă din istoria cunoscută a legislativului local în care toate punctele de pe ordinea de zi au fost adoptate în unanimitate. Şi asta, în condiţiile în care multe dintre subiecte au fost respinse în ședința trecută de către aceiaşi consilieri care, ieri, le-au votat cu mare zel. Banii pentru igienizări şi deratizări în şcoli, pentru locul de joacă de la Şcoala „Alexandru cel Bun”, expertiza de la Casa „Rafailă” au primit votul liberalilor care se împotriviseră data trecută. Singurul punct respins a fost cel referitor la parcarea supraterană de la Autogară, asupra căruia vom stărui mai încolo. Şosea pe lângă lac? Cu unanimitate de voturi a fost aprobat şi Planul de Mobilizare Urbană Durabilă (PMUD), un document referitor la dezvoltarea oraşului care va fi folosit pentru atragerea de fonduri europene. Liberalul Ilie Bîrzu a apreciat că un astfel de document nu ar trebui politizat şi a făcut câteva observaţii legate de traseele autobuzelor în ideea unei mai bune acoperiri a tuturor zonelor din oraş. El a propus realizarea unei străzi paralele cu stradă Ştefan cel Mare, pe marginea Lacului Bacău II, care să preia din aglomeraţie. În actualul PMUD pe traseul respectiv este programată o pistă de biciclete şi o alee de promenadă, dar nimic nu ar împiedica, pe viitor, realizarea unei străzi. „Ne gândim ca, pe viitor, aprovizionarea spaţiilor comerciale mai mari de 150 mp să se facă numai noaptea aşa cum se face în multe oraşe din Uniunea Europeană. Vom discuta şi despre interzicerea accesului în municipiul Bacău a vehiculelor cu o masă mai mare de 7,5 tone, pentru că oricât am repara străzile, un TIR de 40 de tone le distruge. Pentru asta agenţii economici vor trebui să-şi creeze staţii de cross-docking în zonele periurbane, unde să facă transferul din TIR-uri în vehicule mai mici.” Cosmin Necula

primarul municipiului Bacău Ruptură între liberali Problema parcării supraterane de lângă Autogară a produs o ruptură în interiorul PNL. După ce, data trecută, consilierii liberali au votat împotrivă, ieri, liderul de grup Mircea Fechet a anunţat că, deşi nu crede în succesul proiectului, îl vor vota. Anunţul a provocat reacţia lui Cristinel Manolache (PSRo), care a spus că, deoarece între proiectul de la şedinţa precedentă şi cel de ieri nu era nici o modificare, schimbarea atitudinii liberalilor ridică semne de întrebare, pentru că „probabil s-au întâmplat multe”. Însă, pe Fechet avea să-l contrazică Bogdan Creţu, colegul său de partid, care a spus că el votează împotrivă. Primarul Necula i-a atenţionat că deja au votat, în principiu, odată cu PMUD, parcarea de la Autogară, acum urmând să voteze doar schimbarea destinaţiei terenului pentru a se putea începe demersurile către Ministerul Educaţiei, care are în folosinţă terenul. Proiectul, care a primit doar 14 din cele 16 voturi favorabile de care avea nevoie a fost respins, nu înainte că secretarul municipiului Ovidiu Popovici să anunţe că la următoarea repunere pe ordinea de zi nu va mai avea nevoie decât de 13 voturi pentru a fi aprobat, parcarea fiind deja votată în cadrul PMUD. Ce s-a mai votat În şedinţa extraordinară de ieri s-a votat asocierea cu Federația Română de Oină şi cu Asociaţia Club Sport Bacău, aceasta din urmă primind din bugetul local suma de 82. 563 de lei pentru a identifica, antrena şi trimite la compețiile de fotbal tinerii cu talent şi potenţial. Ioana Bour,

