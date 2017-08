Pe locul fostelor ateliere ale Colegiului Tehnic Anghel Saligny din apropierea Autogării Bacău ar urma să se ridice o parcare supraterană. Iniţiativa aparţine municipalităţii care consideră că, amplasată în acel loc, parcarea ar contribui la decongestionarea oraşului, deoarece şoferii care intră în Bacău cu treburi şi-ar lăsa maşinile acolo şi apoi ar merge pe jos sau cu un mijloc de transport în comun prin oraş. Până la construirea parcării, însă, terenului trebuie să i se schimbe destinaţia, fiind în prezent în administrarea Colegiului Tehnic Anghel Saligny. Acolo au fost atelierele colegiului, însă, clădirile au fost distruse în ultimii ani de persoane necunoscute care au furat materialele de construcţie. Clădirile au fost demolate sub ochii nepăsători ai autorităţilor care, după ce Deşteptarea a scris pe această tema, au promis că vor investiga şi vor face şi vor drege. Nu s-a întâmplat nimic, deşi a trecut mai bine de un an. În ceea ce priveşte parcarea, să nu uităm că au mai fost cel puţin două tentative ale municipalităţii de a crea parcări publice: una în spatele Teatrului Bacovia şi una pe locul parcării din faţă Hotelului Moldova. Proiectele au fost abandonate pentru că investitorii au considerat că locuitorii Bacăului nu sunt dispuşi să plătească taxe de parcare. 0 SHARES Share Tweet

