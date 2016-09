(Par)care pe care

– soferii bacauani s-au invatat sa parcheze in statii iar autobuzele sunt nevoite sa opreasca pe strada – politia locala spune ca se preocupa de situatie, insa anul acesta a dat, statistic, doar o amenda la doua zile pentru parcarea in alveolele rezervate autobuzelor

Lipsa spatiilor de parcare, dar si comoditatea unor soferi genereaza situatii care pun in pericol siguranta traficului in Bacau. Nu exista zi in care statiile de autobuz sa nu fie blocate de taxiuri sau alte autoturisme, ceea ce obliga soferii autobuzelor sa opreasca in mijlocul strazii.

Pe de o parte, calatorii sunt pusi in pericol iar, pe de alta parte, se blocheaza traficul. Mai apar si situatii in care, autobuzul aflat la capat de linie ajunge sa blocheze autoturismul parcat aiurea in statie iar soferul vinovat se ia la harta cu soferul de pe masina Transport Public SA.

Probleme la Cora si la Nord

“Avem probleme in special in zona magazinului Cora, pe alveola dedicata transportului public, care este permanent ocupata de autoturisme particulare, ale celor care isi fac probabil aprovizionarea din acel magazin” – spune Adrian Botez, directorul societatii de transport.

“Autobuzele sunt nevoite sa parcheze pe prima banda de circulatie si astfel apar conflicte chiar cu cei care parcheaza masinile in mod nepermis. In alveola de la Cora stau autobuzele pentru traseele 4 si 5, pentru ca acolo e capat de linie, iar masinile parcate nepermis nu mai pot pleca din cauza lor. Se ajunge, in multe cazuri, chiar la agresivitate, la altercatii. Autobuzele nu pleaca de acolo decât la orele fixe din program. La Cora este un punct nevralgic, cel mai mare din oras” – mai spune acesta.

Dar probleme sunt si in statia Nord, unde este o zona foarte aglomerata, iar alvelola este ocupata de soferii particulari. Daca autobuzele sunt nevoite sa opreasca pe banda de circulatie, ingreuneaza foarte mult traficul, ba se creaza si ambuteiaje.

Sunt si alte zone nevralgice, in care mai apar si taxiuri parcate necorespunzator, pentru ca sunt mai multe decât pozitiile prevazute prin marcaje pentru ele. In alveolele din statiile de autobuz sunt semne de circulatie corespunzatoare, marcaje BUS si panouri care avertizeaza ca autovehiculele parcate acolo vor fi ridicate.

Noi am trimis adrese si la Politia locala si la Politia circulatiei. Ei au facut câteva actiuni in acest sens, dar sporadice, fara rezultat.

Adrian Botez,

directorul Transport Public SA

De cealalta parte, Politia locala sustine ca face controale si da amenzi. „In perioada 1 ianuarie – 19 septembrie 2016 au fost aplicate 515 sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 47.000 de lei pentru incalcarea normelor legale privind oprirea/stationarea/parcarea voluntara a autoturismelor. Circa 25% din totalul amenzilor au fost aplicate pentru stationari neregulamentare in statiile de autobuz de pe raza municipiului Bacau” – a declarat Florin Podoleanu, purtator de cuvânt la Politia Locala Bacau.

Un sfert din 515 inseamna 128 de amenzi. Cum intre 1 ianuarie si 19 septembrie sunt 263 de zile, rezulta ca politistii locali au dat câte o amenda la doua zile pentru cei care parcheaza in Bacau in statiile de autobuz. Prea putin, totusi, pentru a descuraja aceasta practica.

Petru Done

Geta Panaite