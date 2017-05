Multimedia Parada absolvenților de la „Karpen” de Roxana Neagu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Astăzi, 17 mai, s-a deschis oficial seria defilărilor absolvenților de liceu în Bacău. Acum, a fost ziua Colegiului Tehnic de Comunicații „N.V.Karpen”. O promoție cu peste 250 de elevi, atât de la învățământul liceal, cât și de la cel profesional și de la frecvență redusă. Șeful promoției 2017 al Colegiului „Karpen” este Alexandru Roman, de la clasa a XII-a A. 1 of 30 Detalii de la manifestare, în ediția de mâine a cotidianului Deșteptarea. 4 SHARES Share Tweet

