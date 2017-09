Social Panourile publicitare, la control Viceprimarul Scripăț: „Pot deveni periculoase!” de Silvia Patrascanu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Constantin Scripăț, viceprimarul municipiului Bacău, a demarat o acțiune de verificare a stării tuturor panourilor publicitare din oraș, asta ca urmare a fenomenelor extreme din județele din vestul țării. Măsura a fost aprobată de Comitetul Local pentru Situații de Urgență. „Este o acțiune pe care o urgentăm deoarece panourile publicitare pot deveni periculoase pentru cetățeni. Le-am inventariat, știm unde se află, iar acum trecem la verifcarea lor”, a declarat viceprimarul. Se va urmări dacă sunt instalate legal, pe bază de contract, dacă acel contract mai este în vigoare, dacă respectă condițiile stabilite de părți, dacă diminuează sau nu vizibilitatea etc. „Vom lua măsuri ferme de ridicare a panourilor și a altor obiecte sau construcții amplasate pe spațiul public care pun în pericol siguranța cetățenilor și a vehiculelor care circulă în zonă”, afirmă Constantin Scripăț. Aceiași procedură va fi aplicată și chioșcurilor amplasate pe domeniul public. Chiar dacă e evident că respectiva construcție reprezintă un pericol, operațiunea nu va fi simplă. „Trebuie îndeplinite niște demersuri juridice și administrative: trebuie înștiințat proprietarul, verificată situația firmei, dacă este sau nu în insolvență, faliment etc., trebuie să solicităm furnizorului de energie să o deconteze, abia apoi putem să o ridicăm”, a precizat viceprimarul. 1 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.