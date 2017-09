Cartierul Șerbănești, din Bacău, a rămas fără alimentare cu energie electrică în jurul orei 18,00. De la E.ON, furnizorul de energie în zonă, am primit asigurări că echipele de intervenție pentru remedierea problemei sunt deja pe teren și lucrează. „În acest moment (adică la ora 19,00 – n.r.) – ne-a declarat Sorin Munteanu, specialist în comunicare externă la E.On servicii – încă nu putem preciza cauzele exacte ale evenimentului, pentru că echipele de intervenție tocmai lucrează. Dar, vor fi realimentați toți consumatorii, iar la finalul intervenției, când vom avea informații concrete le vom face publice”. Update: Curentul a revenit in jurul orei 19.10. Se pare ca de vina a fost un cablu defect. 0 SHARES Share Tweet

