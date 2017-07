Palatul Ghika din oraşul Comăneşti a fost scos la vanbzare pe site-ul de specialitate OLX de către o persoană care semnează „Paltin Sturza”. Preţul solicitat este de 1.621.488 de euro (7.394.398 lei) negociabil.

„Prinţul Charles a cumpărat o casă la noi. Dv. puteţi cumpără un palat”, scrie în descrierea anunţului.

Prezumtivii cumpărători sunt înştiinţaţi că palatul are o amprentă la sol de 850 mp şi o suprafaţă construită de 2550 mp., 22 de încăperi şi un parc de 74200 mp.

„Palatul a aparţinut lui Dimitrie N. Ghica Comăneşti (1839-1923), care provenea dintr-o familie istorică care a dat zece voievozi atât în Moldova cât şi în Valahia, principate care se vor uni şi formă România modernă. Fratele sau Eugen N. Ghica, a ajuns căpitan de stat major în armata americană a Nordului condus de Abraham Lincoln care lupta pentru eliminarea sclavagismului practicat în plantaţiile din Sud. Eugen N. Ghica a fost ales în 1869 membru al Parlamentului pentru judeţul Bacău” – se mai arată în anunţ.

Între 1945 – 1988 aici a funcţionat „Casa pionierilor”.

Începând cu anul 1989, în palat a fost organizat Muzeul etnografic al Văii Trotuşului şi o secţie de artă contemporană a Muzeului de artă din Bacău, precum şi o expoziţie cu obiecte de epoca care au aparţinut boierilor Ghika.

ÎN 2012, Asociaţia cultural – ştiinţifică „Dimitrie Ghika Comăneşti” a lansat un apel pentru salvarea palatului. „Urmaşii în linie directă ai lui Dimitrie N. Ghika şi-au pierdut interesul pentru această proprietate, care include şi un frumos parc public. Comunitatea locală a investit efort şi bani pentru întreţinerea palatului şi parcului, considerate de locuitorii oraşului că făcând parte din viaţă lor.

Aici vin copiii de la cea mai fragedă vârstă pentru a ascultă poveşti cu prinţi şi domniţe, vin tineri şi adulţi pentru a vedea exponatele specifice ocupaţiilor tradiţionale din zona şi costumele portului popular de pe Valea Trotuşului. Tot aici se organizează simpozioane, expoziţii, lansări de carte, serate culturale, pentru că palatul Ghika este inima culturală a oraşului Comăneşti. Prin personalitatea lui Dimitrie Ghika, palatul reprezintă un simbol şi o emblemă a localităţii, unul dintre cele mai importante elemente de identitate ale comunităţii noastre.

În ultimii ani, urmaşii unei linii colaterale a familiei Ghika, profitând de lipsa de interes a moştenitorilor direcţi, au revendicat palatul şi parcul Ghika şi, după procese îndelungate cu autoritatea locală, au avut câştig de cauza. Soarta acestui minunat locaş de cultură este acum la discreţia unor persoane care vor să-l revândă cui plăteşte mai mult, fără să le pese de rolul important pe care îl are în viaţă a peste 20 000 de locuitori ai oraşului, dar şi de interesul turistic pe care îl trezeşte pentru cei care vizitează zona Văii Trotuşului”, se arată în apel.

Dimitrie N. Ghica a absolvit facultatea de Drept la Universitatea din Berlin cu titlul de doctor. A devenit apoi prefect al judetului Bacau. A fost magistrat si membru al Camerei deputatilor Romaniei (1872-1892) si apoi Consilier regal. S-a casatorit cu Zoe Lahovary si a avut doi copii: Maria (1870-1950), casatorita cu g-ralul Leon Mavrocordat atasat militar la Viena si Nicolae (1875-1921).

In afara de drept si politica, printul Dimitrie Ghica-Comanesti a fost atras si de stiintele naturii: zoologie, botanica, geologie si geografie devenind un membru important al Societatii Geografice Romane, fondata in 1875.

In 1895, Dimitrie N. Ghica a finantat si organizat o importanta expeditie stiintifica in Somalia (Africa). Dimitrie Ghica-Comanesti a decris expeditia in Somalia in cartea sa “O expeditie romana in Africa” publicata in 1897 si dedicata “cu cel mai profund respect, Majestatii sale Carol I, Rege al Romaniei”.

Maria, (1870-1950), fiica lui Dimitrie Ghica Comanesti casatorita cu g-ralul Leon Mavrocordat a manifestat inclinatii artistice lasand in urma o frumoasa colectie de acuarele avand ca subiect palatul si imprejurimile. Ca si fratele si tatal sau, Maria a fost pasionata de explorari si calatorii. A fost prima femeie care a escaladat varful Maladeta (3,312 m) din Pirineii Spanioli. In 1908, Maria si si fiica sa Zoe l-au insotit pe Dimitrie Ghica intr-o calatorie la piramide.

Fiica ei Zoe, s-a casatorit cu Mihail Sturdza (fost ministru de Externe) si au avut un fiu, Ilie-Vlad Sturdza carea luptat in al doilea razboi mondial atat pe frontul de est cat si pe frontul de vest. A fost casatorit cu Felicia Avramescu care in 1945 a pierit arestata de NKVD-ul sovietic. Ca urmare, Ilie Vlad s-a inrolat in Legiunea Franceza din care s-a eliberat si stabilit in Spania.

Dimitrie Ghica-Comanesti a ales pe cunoscutul arhitect francez Albert Galeron pentru proiectarea si constructia palatului din Comanesti care a fost terminat in jur de 1900. Galeron, primul dintre arhitectii francezi care au lucrat in Romania mai proiectase si alte cladiri importante: Ateneul, Banca Nationala si gara din Comanesti. Alegerea lui Galeron de catre Dimitrie Ghica se poate explica prin incercarea de a evada din orientalismul resimtit ca oprimant si de a se apropria de cultura franceza pe care romanii o admirau insa de la distanta. Influenta franceza in Romania s-a materializat in special in arhitectura astfel ca nu intamplator insasi capitala Romaniei, Bucuresti, a fost supranumita “micul Paris”. Galleron a folosit stilul eclectic pentru palatul Ghica, stil care se caracterizeaza prin combinarea elementelor arhitectonice din diferite stiluri pentru a crea ceva nou si original prin contrastele vechi-nou, clasic-contemporan, intuneric-lumina.

Scriitorul Alexandru Vlahuta descria astfel palatul Ghica: “Tacut priveste de pe podisul din stanga maretul castel, care-si intinde in final spre codri, parcu-i intunecos, cu drumuri tainuite cu barci pe lacuri, cu punti peste cascade si boschete de portocali”. Marele istoric Nicolae Iorga scria: “Castelul, in mijlocul unei gradini frumoase, se gaseste in fata garii, smaltuite si incununate cu turnuri, care se pot admira mai mult decat locui si intrebuinta. Curtea boiereasca e un frumos castel cladit de arhitectul Ateneului” Sursa