Să ne punem pentru câteva minute, măcar, în locul celuilalt, în locul profesorului, al elevului sau al părintelui, să încercăm să pășim în papucii celuilalt, pentru a-l înțelege mai bine, ca partener educațional, aceasta este propunerea pe care Palatul Copiilor Bacău o adresează de Ziua Mondială a Educației tuturor celor care vor participa la evenimentul ”Condurul Cenușăresei. Poartă papucii mei”, organizat, joi, 5 octombrie, de la ora 16.00, în sala de teatru a instituției. Programul evenimentului include activități de tip joc de rol, concurs de pășit în papucii celuilalt, chestionare, mărturii ale diferiților parteneri educaționali și momente artistice. În cadrul concursului, cinci echipe de participanți (ex. o elevă/un elev – un cadru didactic, un părinte – un copil s.a.m.d.) vor face un schimb de papuci, simbolic, și vor fi provocați să parcurgă o mica distanță, în papucii celuilalt. La finalul traseului, concurenții vor adresa întrebări partenerului de echipă și vor vorbi despre experiența de a păși pentru câteva momente în papucii celuilalt. Proiectul ”Condurul Cenușăresei. Poartă papucii mei!”, inițiat de Laura Huiban – Bibire, profesor coordonator al Cercului de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău, își propune să genereze un dialog real, într-un cadru nonformal, între toți partenerii educaționali, elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai comunității, în încercarea de a identifica nevoile și așteptările fiecăruia, în prezentul educației locale și naționale. Ediția 2017 a proiectului se va desfășura cu participarea unor profesori, elevi și părinți de la 11 cercuri ale Palatului Copiilor Bacău:Cercul de Artă textilă și design vestimentar (prof. Emma Grecia, Cercul de Cultură și Civilizație engleză (prof. Dana – Elena Huțanu), Cercul de Dans modern (prof. Radu Petrică), Cercul de Pictură / Desen (prof. Nicoleta Olaru), Cercul de Informatică (prof. Monica Hurubaș), Cercul de Jurnalism (prof. Laura Huiban – Bibire), Cercul de Muzică populară (prof. Mihai Bârjoveanu), Cercul de Muzică ușoară (prof. Claudiu Filip), Cercul de Ecologie și Protecția mediului (prof.dr. Nela Dumea), Cercul Sanitarii pricepuți (prof. Laura Dumitru), Cercul de Teatru (prof. Geanina Gugleș). ”Cred că la început de an școlar, de Ziua Mondială Educației, este un moment foarte potrivit să vorbim nu doar despre obiective ci și despe nevoi educaționale. Ce așteptări au astăzi elevii de la profesorii sau de la părinții lor? Ce așteptări au părinții de la copii – din perspectivă educațională, sau de la cadrele didactice? Dar profesorii? Ce așteptări au cadrele didactice, în relația cu elevii și cu părinții acestora? Cum am dori,sau cum ar trebui să fie școala anului 2017 ori școala viitorului? ”Condurul Cenușăresei” este un pretext pentru a ne reaminti, măcar de Ziua Educației, că suntem diferiți și că avem nevoi educaționale și profesionale diferite, e un pretext să reînvățăm să ne punem în pielea, în papucii, în mintea celuilalt, pentru o comunicare eficientă, pentru a ne atinge cu toții, mai ușor, prin înțelegere reciprocă, obiectivele educaționale”, a declarat prof. Laura Huiban – Bibire, inițiatoarea proiectului. Alături de elevi, părinți și profesori sunt invitați de asemenea la eveniment inspectori școlari, reprezentanți ai comunității locale. Sponsor al evenimentului este Selgros Bacău, partener al Palatului Copiilor Bacău în diferite proiecte educaționale. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.