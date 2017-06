Actualitate Palatul Copiilor Bacău participă la Swimathon, cu proiectul ”Junior Journalists” de Desteptarea - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Joi, 15 iunie, are loc, la Bazinul Olimpic de Înot Bacău, ediția 2017 a evenimentului ”Swimathon”, o platformă de atragere de fonduri pentru realizarea unor proiecte din comunitate, cu ajutorul dar și în beneficiul comunității. Palatul Copiilor Bacău are înscrisă în ediția 2017 a competiției cauza ”Junior Journalists”, un proiect inițiat de Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău, coordonat de prof. Laura Huiban (Bibire), proiect gândit ca un laborator de tinere talente, în care să crească frumos o nouă generație de jurnaliști. Cauza ”Junior Journalists” este susținută la Swimathon Bacău 2017 de echipa VOX, formată din șase înotători și doi ambasadori. Vor înota pentru cauza „Junior Journalists”, pentru Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău, prof.univ.dr. Cătălina Ababei (Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău), soprana internaţională Gabriela Iştoc, actorii Simona Nica şi Ştefan Ionescu (Teatrul Municipal Bacovia) şi antrenorii de înot Simona Axinte şi Iulian Matei. „Vocile tinere sunt vocile viitorului! Cred în ele şi vreau să se facă auzite! Voi înota cu drag pentru tinerii jurnalişti.” – prof. univ.dr. Cătălina Ababei, Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău. ”Înot pentru ca sufletele frumoase ale copiilor de azi să rămână frumoase în jurnaliștii de mâine” – Simona Nica, actriță, Teatrul Municipal ”Bacovia”. ”Înot pentru ca vocile micilor jurnaliști să aibă o rezonanță cât mai timpurie” – Gabriela Iștoc, soprană ”Înot pentru viitorii cronicari” – Ștefan Ionescu, actor, Teatrul Municipal ”Bacovia” “Fii și tu eroul cuiva, daruieste din fericirea ta!” – Simona Axinte, antrenor înot. “Campionii sunt oameni în care cineva a investit încredere, în copilăria lor. Am încredere în talentul tinerilor jurnaliști de la Palatul Copiilor Bacău. Înot ca vocea lor să se facă auzită în comunitate” – Iulian Matei, antrenor înot. Ambasadorii cauzei ”Junior Journalists” la Swimathon Bacău sunt Cristian Ionel Sava, președinte – Asociația Județeană de Fotbal Bacău, și Andrei Gabriel Stupu, moderator Național 24 Plus, Bursier European în Youth Leadership. “Pentru că vocile noastre pot crea magia unui cântec, haideți să scriem împreună simfonia bucuriei – O nouă voce pentru comunitate , Junior Journalists”, Cristian Ionel Sava, președinte – Asociația Județeană de Fotbal Bacău. „Pasiunile fac valuri, iar lumea noastră se schimbă în mai frumos și în mai bine datorită oamenilor care pun suflet în ceea ce fac. Copiii de la Cercul de Jurnalism reprezintăo investiție sustenabilă în oamenii care ne vor informa mâine! Merită să fie vocea unei generații!” – Andrei Gabriel Stupu, moderator Național 24 Plus, Bursier European în Youth Leadership.

Fondurile strânse în urma participării Palatului Copiilor Bacău la Swimathon vor fi folosite pentru a premia câștigătorii primei ediții a Concursului de jurnalism școlar "Junior Journalists", inițiat de Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău și demarat în luna mai 2017. La acest concurs sunt invitați să se înscrie, până la 16 iunie 2017 – în secțiunile Presă scrisă, Foto și Jurnalism video – elevi cu vârste între 7 și 19 ani din județul Bacău și din țară. De asemenea, fondurile donate de susținătorii "Junior Journalists" la Swimathon Bacău vor fi utilizate și pentru editarea numărului doi al revistei "New Press" a Cercului de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău, în care vor fi publicate interviuri, portrete, reportaje, texte de opinie, realizate de elevii jurnaliști, pe subiecte din și despre comunitate. Numărul doi al revistei "New Press" va include și materialele declarate câștigătoare de juriile secțiunilor Foto și Presă scrisă ale Concursului de jurnalism școlar "Junior Journalists". Informații suplimentare despre concurs pot fi găsite pe site-ul Palatului Copiilor Bacău, la adresa http://www.palatulcopiilor.com/ sau pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CerculdeJurnalismBacau/ (Cercul de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău. "Junior Journalists este proiectul unei comunități care știe să investească în viitor, o comunitate care susține dreptul constituțional la libera exprimare, o comunitate care susține tinerii cu imaginație, cu o gândire liberă, critică, investigativă, tinerii care au ceva de spus. Beneficiari sunt elevi de clasele I – XII care urmează cursurile Cercului de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău, cât și din întreaga comunitatea. "Junior Journalists" este o nouă voce pentru comunitate! Suntem onorați să avem în echipă oameni care sunt petru noi modele de profesionalism și implicare în comunitate. Le mulțumim! Mulțumim și echipei care organizează acest eveniment în Bacău, Fundația Comunitară Bacău! Urăm succes tuturor echipelor înscrise! Cred că toți suntem câștigători din start, din momentul în care am ales să facem, împreună, lucruri frumoase pentru Bacău. Vă așteptăm alături de noi la Bazinul Olimpic de Înot, să susțineți echipa "VOX", ca vocea tinerilor jurnaliști de la Palatul Copiilor Bacău să devină mai puternică în comunitate, pentru comunitate. Ei vor fi prezenți la eveniment, vor lua interviuri pentru emisiunea "În mintea copiilor", pe care o realizăm în parteneriat cu postul de televiziune Euro TV Bacău, vor face fotografii și vor scrie apoi despre oamenii de valoare ai comunității căreia ne adresăm", a declarat Laura Huiban, profesor coordonator al Cercului de Jurnalism al Palatului Copiilor Bacău și inițiator "Junior Journalists".

