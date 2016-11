Paduri bacauane propuse pentru Catalogul National al Padurilor Virgine

Judetul Bacau are inca paduri virgine si cvasivirgine, chiar in conditiile in care aici s-a taiat foarte mult lemn, iar o parte dintre ele au fost recent documentate de o echipa stiintifica a ONG-ului de mediu Agent Green. Este vorba de noua corpuri de padure cu o suprafata totala de 1.180 ha, propuse de Agent Green pentru includerea in Catalogul National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine, conform Ordinului de Ministru 1417/2016, dupa doua luni de munca pe teren.

Locatiile propuse pentru catalogare sunt in Dofteana, Doftenita, Botul Farcului, Plaiul Farcului, Ciungaria Mica, Bucias, Merisor-Asau, Piatra Runcului si Darmanesti. „Toate padurile documentate de Agent Green in Bacau – spune Ion Holban, care lucreaza pentru acest ONG – sunt in afara parcurilor naturale sau a oricarei alte arii de protectie, deci erau in pericol de a fi taiate. Agent Green a trimis, insa, studiile de fundamentare la Garda Forestiera Suceava (in raza de activitate a careia se afla si judetul Bacau), pentru analiza, iar toate taierile de acolo trebuie acum oprite cât timp se analizeaza cererile noastre de includere in Catalogul National”.

Padurea Cerdac Doftenita, de lânga localitatea Dofteana, are 109,6 ha. „În padurea seculara de pe Creasta si Pârâul Cerdac, spun ecologistii, ochii pot fi încântati de gingasia Salamandrei, de frumusetea stâncilor înverzite cu muschi de padure, de cascada de pe pârâul Cerdac”. Din descrierile lor mai aflam ca arboretul este deosebit de valoros ca ecosistem si are in compozitie, frecvent, arbori de brad si fag cu diametru de peste 80 cm si inaltimi de peste 35 m. Arboretele au valoare ridicata de conservare, prin caracteristicile padurilor primare, si asigura un rol hidrologic in bazinul de receptie a pârâului Doftenita. În aceste paduri sunt numeroase bârloage de urs si frecvent se întâlnesc urme de urs, lup, râs, mistret si cerb.

În aceasta padure sunt habitate diversificate si biocenoze complexe, care necesita a fi conservate prin excluderea interventiei umane.

Despre aceleasi paduri bacauane vorbeste si Andrada Radu, specialist in comunicare online la Greenpeace România. „Ar trebui sa fim mândri ca inca se mai gasesc in Bacau asemenea paduri. Dar, toate padurile documentate de noi sunt in afara parcurilor naturale sau a oricarei alte protectii. De aceasta este important sa mediatizam aceste paduri si sa punem un pic de presiune pe autoritati sa le acorde o protectie adecvata, conform legislatiei europene”.

Padurile virgine din judetul Bacau sunt in concentratie mai mare decât media altor judete din Moldova, unde multe dintre aceste paduri au fost pierdute. Agent Green cere, astfel, Ministerului Mediului sa urgenteze realizarea Catalogului National al Padurilor Virgine si Cvasivirgine si sa se implice activ in protectia si promovarea acestor zone unice in Europa.