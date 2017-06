Justitie Pădureanu şi Goian, sub control judiciar de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Tribunalul Bacău a respins propunerea procurorilor privind prelungirea arestului la domiciliu în cazul administratorului public al Bacăului, Leonard Pădureanu, şi al lui Liviu Goian, fostul preşedinte al Asociaţiei Sport Club Bacău, cercetaţi într-un dosar de corupţie. Instanţa a înlocuit arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, şi a impus celor doi o serie de obligaţii, printre care: să nu revină în aceleaşi locuri de muncă ocupate la momentul comiterii infracţiunilor pentru care sunt cercetaţi, să nu comunice între ei direct sau indirect pe nicio cale şi nici cu martorii, experţii, cu fostul primar al municipiului Bacău, Romeo Stavarache, şi nici cu suspecţii Pozînărea Remus Mihail, Sava Găină Ionel-Cristian. Decizia poate fi contestată. Liviu Goian şi Leonard Pădureanu au fost arestaţi la începutul lui aprilie, măsură înlocuită după circa o lună cu arestul la domiciliu. Goian este acuzat de înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, complicitate la delapidare şi deturnare de fonduri. În ceea ce-l priveşte pe Pădureanu, acuzaţiile sunt de delapidare, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea şi deturnare de fonduri. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 2.300.000 lei. 0 SHARES Share Tweet

Raspunderea juridica a comentariilor revine in totalitate autorilor. Inainte de a comenta, cititi Standardele comunitatii! Nu vom accepta comentariile rasiste, xenofobe, care indeamna la ura sau care incita la violenta. In cazul in care considerati ca un comentariu deja aprobat ar trebui eliminat, va rugam sa ne instiintati folosind acest formular.