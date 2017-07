Justitie Pădureanu şi Goian nu au scăpat de arestul la domiciliu de Catalina Chifu - Distribuiți pe Facebook Distribuiți pe Twitter Curtea de Apel Bacău a admis propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bacău de prelungire a măsurii preventive a arestului la domiciliu pentru administratorul public al Bacăului, Leonard Pădureanu, şi Liviu Goian, fostul preşedinte al Asociaţiei Sport Club Bacău, acuzaţi de fapte de corupţie. Măsura a fost prelungită cu 30 de zile, iar decizia este definitivă. În urmă cu o săptămână, Tribunalul Bacău înlocuise arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar. Liviu Goian şi Leonard Pădureanu au fost arestaţi la începutul lui aprilie, măsură înlocuită după circa o lună cu arestul la domiciliu. Goian este acuzat de înşelăciune, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată, delapidare, complicitate la delapidare şi deturnare de fonduri. În ceea ce-l priveşte pe Pădureanu, acuzaţiile sunt de delapidare, folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea şi deturnare de fonduri. Prejudiciul estimat în acest dosar se ridică la 2.300.000 lei. 3 SHARES Share Tweet

